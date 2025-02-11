快訊

鞏固鄰近國家 美國務卿：陸方不能比美國更有影響力

新竹關西7.1度 吳德榮：今回暖、日夜溫差大 元宵降雨由南向北擴全台

51%選上 25%罷免 韓國瑜：不合理

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹關西7.2度 明天元宵節溼答答 周日恐再有冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天鋒面接近及南方雲系北移，周四鋒面通過及東北季風增強，中南部及東南部地區有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。本報資料照片
明天鋒面接近及南方雲系北移，周四鋒面通過及東北季風增強，中南部及東南部地區有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。本報資料照片

輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，根據中央氣象署資料，今天平地最低溫是新竹縣關西工作站測站7.2度，其次是苗栗縣造橋測站、新竹縣峨眉測站8.2度。

中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午桃園至高雄及花蓮局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣。

今天各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，今晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天西半部及東北部低溫約11至14度，花、東15、16度，空曠地區及近山區平地溫度則更低一些；高溫方面，西半部約24、25度，東半部約21、22度；離島澎湖全天14至18度，金門12至19度，馬祖10至15度。

明天元宵節，鋒面接近及南方雲系北移，周四鋒面通過及東北季風增強，各地天氣較涼；中南部及東南部地區有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，明晚至周四白天北部及東北部地區有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

周五東北季風減弱，天氣仍較涼；水氣仍多，各地山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。周六各地氣溫稍回升；另一鋒面通過台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日至下周一清晨東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，下周一白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日清晨北部及東北部地區亦有零星短暫雨。

下周二、下周三環境偏東風，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，下周四冷空氣南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。後期冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

今晚至明天金門、馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度。

東北季風 氣溫 馬祖

延伸閱讀

冷氣團的特徵消失 鄭明典：今天中午前後不冷不熱

未來2波冷空氣「先濕後乾」元宵節全台有雨、降溫有感

2025新竹豪華露營TOP5大公開！高海拔雲海環抱的賞櫻聖地，週末親子露營安排這篇就夠

今晨5.2度白天回暖逾20度 吳德榮：元宵節全台下雨

相關新聞

新竹關西7.1度 吳德榮：今回暖、日夜溫差大 元宵降雨由南向北擴全台

輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新北至高雄及花蓮局部地區有10度以下氣溫發生的機率，黃...

公費流感疫苗改三價 十月開打

流感疫苗出現重大變革，衛福部疾管署宣布，今年十月開打公費流感疫苗，將由現行四價疫苗改為最新三價疫苗，另因應六十五歲以上人...

三色豆中神秘的綠色豆子到底是什麼？ 農業部公布答案

便當菜色或炒飯常出現的三色豆，神秘的綠色豆子到底是什麼豆？甚至登上網友公認的「10大最討厭食物排行榜」，來台多年的法國籍...

新竹關西7.2度 明天元宵節溼答答 周日恐再有冷氣團

輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，根據中央氣象署資料，今天平地最低溫是新竹縣關西工作站測站7.2度，其次是苗栗縣造橋測站、...

冷氣團的特徵消失 鄭明典：今天中午前後不冷不熱

輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午桃園至高雄及花蓮局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃...

凌晨1時7分宜蘭外海規模3.7地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨1時7分，在宜蘭縣政府南南東方35.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。