新竹關西7.2度 明天元宵節溼答答 周日恐再有冷氣團

輻射冷卻影響，各地早晚氣溫偏低，根據中央氣象署資料，今天平地最低溫是新竹縣關西工作站測站7.2度，其次是苗栗縣造橋測站、新竹縣峨眉測站8.2度。

中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午桃園至高雄及花蓮局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣。

今天各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，今晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天西半部及東北部低溫約11至14度，花、東15、16度，空曠地區及近山區平地溫度則更低一些；高溫方面，西半部約24、25度，東半部約21、22度；離島澎湖全天14至18度，金門12至19度，馬祖10至15度。

明天元宵節，鋒面接近及南方雲系北移，周四鋒面通過及東北季風增強，各地天氣較涼；中南部及東南部地區有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨，明晚至周四白天北部及東北部地區有陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

周五東北季風減弱，天氣仍較涼；水氣仍多，各地山區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。周六各地氣溫稍回升；另一鋒面通過台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日至下周一清晨東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，下周一白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日清晨北部及東北部地區亦有零星短暫雨。

下周二、下周三環境偏東風，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，下周四冷空氣南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。後期冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

今晚至明天金門、馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度。