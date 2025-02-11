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健康你我他／牙周病治療餘悸 加強潔牙不馬虎

聯合報／ 文／林安訓（桃園市）
蛇年的健康計畫是加強口腔衛生，除了牙刷外，也輔以牙間刷、牙線及漱口水等潔牙。圖／林安訓提供
蛇年的健康計畫是加強口腔衛生，除了牙刷外，也輔以牙間刷、牙線及漱口水等潔牙。圖／林安訓提供

我原本就有輕微的牙周病，刷牙時偶爾會流血，但我並不以為意。去年六月，因為家務繁多、壓力大，連續幾天沒有睡好覺，右下牙齦就隱隱作痛，接著左上、左下牙齦也開始作怪。經牙醫師診斷為牙周病，並且這三處區塊都需要做牙周翻瓣手術，分期治療大約需三、四個月的時間。

手術前打了麻醉針劑，然後切開牙齦肉，清除了牙根的結石及病變組織、填骨粉等，整個過程大約一到二個小時，躺在診療椅上如坐針氈。而在手術完畢的第二、三天，我的臉頰浮腫，約一星期才慢慢消腫。雖然吃了止痛藥，吃東西還是很不舒服，只能小口咬食。當時想到還有二處區塊要做牙周翻瓣手術，頭皮就發麻。

牙周病治療結束至今已幾個月，但是可怕的治療過程讓我心有餘悸。目前有一顆牙齒裝了牙套，一、二年內可能會崩壞，到時候就得植牙。許多親友都有植牙的經驗，有些人的植牙費用足以買一部汽車了。

我不想太早成為「無齒」之徒，所以蛇年的健康計畫：注重營養均衡、多運動、每天睡飽八小時、加強口腔衛生，除了牙刷外，也輔以牙間刷、牙線及漱口水等潔牙，並且定期追蹤檢查，半年洗牙一次。希望能維持牙齒壯壯，不但能享受美食，省下的植牙費用可做旅遊基金，豈不妙哉。

手術 牙周病 牙齒

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