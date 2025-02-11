天冷皮膚癢 內層避穿毛料、尼龍衣

天氣寒冷，許多民眾穿上毛衣禦寒，但有時會遇到皮膚乾癢，一直抓癢不停，進而影響生活與睡眠。

天氣溫度下降，人體皮脂腺及汗腺分泌會減少，皮膚易缺乏油脂與水分，血液循環變差，影響皮膚的代謝及免疫功能，導致搔癢難耐。尤其年長者，罹患異位性皮膚炎、乾癬、魚鱗癬等保水能力較差的族群，或是服用降血脂藥物、抗雄性素藥物等導致皮膚油脂分泌量較少的患者，更容易發生皮膚癢。

好發皮膚癢的部位，以小腿前側、四肢、後背、腰腹等部位最常見，會出現皮膚粗糙、脫屑、搔癢、龜裂、發紅、丘疹等症狀，長時間的紅癢可能導致皮膚色素沉澱，嚴重時會引起皮膚發炎、感染、蜂窩性組織炎等情形。

想要預防天冷引起的乾癢不適，醫師及藥師建議由改變生活習慣做起，一些小撇步報你知：

1.多運動與喝水，以促進血液循環與新陳代謝。

2.衣著建議內層衣物宜選擇刺激性低、透氣度佳的棉質材料，避免毛料、尼龍等材質，以減少皮膚摩擦、刺激及敏感。

3.洗澡以淋浴為主，水溫低於40°C，若泡澡不宜太久，也不要使用去汙力過強的清潔用品，以避免過度清潔導致皮膚油脂減少，使皮膚搔癢加劇。

4.可視自身衛生狀況調整洗澡頻率，若搔癢症狀嚴重者可考慮每兩天洗澡一次。

5.洗澡後應避免使用毛巾用力搓揉皮膚，可適當塗抹乳液、嬰兒油、凡士林，以補充皮膚油脂，但需留意是否對產品成分過敏。

6.避免使用含果酸、A酸、磨砂成分的保養品去除角質，以免更加刺激脆弱、受損的角質，使乾裂、脫屑及發炎等情況惡化。

7.如有搔癢症狀，不宜過度抓撓患部，以免皮膚表層產生傷口，增加發炎感染的風險，建議可輕拍患部或冰敷來達到止癢效果。

有些民眾會自行購買含抗生素、涼感成分的藥膏來緩解乾癢症狀，但因各類皮膚症狀的病因不盡相同，藥物過敏也會引起皮膚搔癢，倘若自行誤判病因、用藥不當，可能會適得其反。

如有藥物治療需求，仍要諮詢醫療人員為宜，且應詳實告知病況、用藥、過敏史等，藉由專業評估來選擇適當藥物，例如內服或外用的抗組織胺藥物、類固醇、抗生素等，就能對自身健康多一層保護。