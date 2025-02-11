健康主題館／20歲以上國人 3成有高血脂

根據衛福部調查，20歲以上國人高血脂盛行率達3成。不少人一看到健檢報告出現膽固醇的紅字，不免一陣心驚。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，總膽固醇包含高密度脂蛋白膽固醇（HDL）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）及三酸甘油脂，若膽固醇或三酸甘油脂值過高，稱為「高血脂」，平常可能沒有不適症狀，容易被忽略。

高血脂無徵兆不易察覺

林謂文指出，民眾對於高血壓、高血糖有警覺心，因為只要數值一波動，就會有頭暈、頭痛、心悸等徵兆。但是高血脂通常不易察覺，因為要抽血檢驗，通常都是在健康檢查時才發現。高血脂的危險性，在於會導致動脈粥狀硬化、心肌梗塞等心臟疾病外，也會引起腦中風，更與高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性疾病相關。

依據衛福部112年十大死因統計資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病分別為國人死因第2名及第4名，且國人死於三高慢性病人數共計6萬8000人，已超越癌症死亡人數5萬3000人。另據國民營養健康調查資料顯示，20歲以上國人高血脂盛行率達3成，國健署因此提醒，應定期健康檢查掌握血脂狀況，增進自我疾病管理識能。

林謂文強調，高血脂會增加心臟疾病風險，當血脂中俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇過高，積聚在血管壁時，可能會破壞血管的彈性且阻礙血液流通，易導致動脈粥狀硬化，一旦產生血栓，就會發生急性心肌梗塞、腦中風。雖然國人高血脂的盛行率高，但還有許多病患尚未被診斷出來，是一大隱憂。

遵循3低1高飲食原則

國健署署長吳昭軍提醒，民眾應透過健康檢查掌握數值，血脂正常值：總膽固醇＜200mg/dl、三酸甘油脂<150mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130mg/dl，高密度脂蛋白膽固醇：男性>40mg/dl；女性>50mg/dl。並運用「科學算病館」（原慢性疾病風險評估平台）計算可能罹患慢性病的風險，提前透過生活型態的改變，改善心腦血管疾病風險因子。另外，遵循「低油、低鹽、低糖、高纖」飲食原則，養成飲食均衡好習慣。

營養師劉怡里提醒，酒精會影響身體代謝，且容易讓三酸甘油脂升高，有高血脂問題的人，建議連紅酒都不要碰。