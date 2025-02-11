回響／學齡前聽篩 國健署：將研討統一標準

本報專題揭露「各縣市學齡前聽篩並無統一標準，每年逾千名聽損兒被漏接」，對此，衛福部國健署回應，正蒐集世界衛生組織、國際相關實證，以及地方政府辦理學齡童聽篩成效，將進一步偕同教育部研議，邀請專家學者開會制訂統一篩檢規定。

國健署指出，一○一年全面推動新生兒聽力篩檢，近年篩檢率與確診率均達百分之九十九，目前全國共二五九家醫療機構提供篩檢服務，協助將篩檢異常個案轉介至六十四家確診醫院。

針對新生兒及以後可能發生的聽力問題，於未滿七歲之兒童七次預防保健服務，由醫師提供對驚嚇反應、聲音轉向尋找能力等檢查，並提醒家長運用「兒童健康手冊」中「聽力簡易居家行為量表」，於平日觀察孩子對聲音的反應及語言表現。

台中市衛生局長曾梓展表示，中市自前年起，委由具兒童預防保健資格的醫師入園，為四歲中班兒童篩檢聽力、視力與發展檢測。去年擴大到所有幼兒園，醫師施以耳鏡檢查，原本編五○○萬元預算，最後追加一千萬元，全市二萬一千多名幼兒中，二萬六五五人篩檢，七十一人異常。

在六都中，高雄唯一未對幼兒園進行全面性聽覺篩檢，高雄市議員白喬茵說，「完全無法認同現在的篩檢政策」，透過幼兒預防保健，可篩檢出聽損較嚴重的孩童，但輕度聽損、高頻聽損和單側聽損的小朋友常到三至四歲才被察覺異樣，可能導致在語言學習、發音、人際社交上遇到困難，甚至遭受霸凌。

對此，高市衛生局表示，因幅員廣闊、醫療資源分布不均，二○二三年起於偏鄉九區委託公衛護理師入園篩檢，今年擴大納入原縣區茄萣、湖內、田寮、永安、彌陀、梓官及大樹等七區，全市卅八區已推動十六區，將依執行成效調整聽篩策略。

高市衛生局表示，逾九成聽損兒是先天性因素造成，高雄新生兒篩檢率達百分之九十九，另兒童七歲前也有十三次發展篩檢，醫師若發現中耳炎、耳朵受傷及藥物毒性等病史，或發現疑似聽力異常，就會協助轉介至十五家聽力檢測服務的醫療院所，接受進一步檢查及矯正。