腦中風昏迷 「經顱磁刺激」助她恢復

37歲高小姐半年前突然昏倒，送醫急診發現出血性腦中風，經手術搶救，仍在加護病房昏迷逾20天，甦醒後留下四肢癱軟無力、口齒不清等後遺症。雙和醫院復健醫學部主任、台北神經醫學中心神經復健科醫師陳弘洲說，安排傳統復健治療外，也透過吞嚥訓練及重複性經顱磁刺激（rTMS）療程，讓高小姐恢復正常飲食，且經數周療程已能自行起身，開始緩步行走。

陳弘洲指出，高小姐受創部位在橋腦，位於腦部較為核心與深層的地方，不會影響到認知功能，只要肢體及語言功能稍微恢復，便有機會回到工作崗位，因此除職能、物理及語言等復健治療，還安排吞嚥訓練及重複性經顱磁刺激（rTMS）療程。

陳弘洲說，剛復健時，高小姐出現左右無法平衡問題，手抖得相當厲害，幾乎無法拿杯子喝水，甚至連用手指頭觸摸鼻子的基本指令都無法完成，常手抖著戳到眼睛，經醫療團隊精準策略，高小姐由最初無法自行進食，需依賴鼻胃管，到成功拔除管路並恢復正常飲食，現已能自行起身，在他人的攙扶下緩步行走，將以一年內重回職場為目標持續復健。

「利用磁波去刺激想要的區域，使其恢復功能，效果顯著優於只進行傳統復健。」陳弘洲表示，一般進行重複性經顱磁刺激治療前，會依病患的病況，選定最優先治療的項目，例如認知功能、上肢功能、下肢功能或語言功能，選定治療項目後就會進行精準定位，再依據定位結果進行療程共10次，每次刺激約20分鐘左右。

腦部受創後，大腦會利用還殘存功能讓它更大化，但大腦不會預期受損的區域可以恢復，因此反而會發生好側腦區抑制壞側腦區的情況，導致傷處的恢復更差，而為提升壞側腦區的功能，經顱磁刺激也可產生抑制作用，使壞側的腦區配合，再安排下肢外骨骼機器人，訓練正確步態走路，進而讓復健治療效果更好。

陳弘洲呼籲，中風三至六個月的復健黃金期內接受復健治療，除職能、物理及語言等傳統復健之外，搭配重複性經顱磁刺激或機器人等科技輔助復健，再加上以實證醫學為基礎的治療策略，對中風患者會有很好的療效。