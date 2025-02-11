聽新聞
0:00 / 0:00

公費流感疫苗改三價 十月開打

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
今年十月公費流感疫苗將改為三價疫苗，預防效果更高。受到藝人流感猝死事件影響，目前四價疫苗仍供不應求，許多縣市全數打完。記者葉信菉／攝影
今年十月公費流感疫苗將改為三價疫苗，預防效果更高。受到藝人流感猝死事件影響，目前四價疫苗仍供不應求，許多縣市全數打完。記者葉信菉／攝影

流感疫苗出現重大變革，衛福部疾管署宣布，今年十月開打公費流感疫苗，將由現行四價疫苗改為最新三價疫苗，另因應六十五歲以上人口增加及代購各縣市疫苗，採購數量估達七百萬劑左右，創歷年新高。醫師表示，三價疫苗讓身體產生的抗體更能有效集中，有助預防流感。

流感B型山形株已絕跡

我國於民國一○八年起採購四價流感疫苗，當時為A型流感H1N1、H3N2，與B型流感的山形株、維多利亞株四種病毒株。不過，新冠疫情後，幾乎已無B型山形株蹤跡，世界衛生組織（WHO）去年建議流感疫苗應排除B型山形株，改為三價疫苗，提高疫苗防護效果。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，目前社區幾乎監測不到B型山形株，但含有此病毒株疫苗仍持續打進身體，所產生的抗體不僅沒有效用，且讓每種病毒型的免疫力「打折」，等於削弱戰力。

疾管署發言人曾淑慧表示，衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）今年一月底決議，今年秋冬流感季將依WHO建議，改為最新三價疫苗，十月一日起提供公費接種。各縣市衛生局正提報需求量，疾管署則了解各疫苗廠商可能的供貨量，估計採購數量不排除達七百萬劑左右。

最新三價疫苗四月開標

疾管署採購最新三價流感疫苗，預計四月開標，現行五家公費疫苗廠商葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲、高端、國光、東洋，其中僅GSK尚未拿到該疫苗許可證。至於三價流感疫苗費用，疾管署正待廠商報價中。

除了三價疫苗，台灣感染症醫學會理事長張峰義建議，疾管署採購高劑量或佐劑流感疫苗，以提升年長者防護效果，因為現行常規流感疫苗保護力僅約半年，對高風險族群的保護有限。對此，曾淑慧表示，正針對高劑量、佐劑流感疫苗進行效益評估，何時納入公費接種，尚無具體的時間表。

增購十萬劑屬舊款四價

大S（徐熙媛）死於流感併發肺炎，引發民眾搶打流感疫苗，行政院上周緊急同意疾管署增購十萬劑公費流感疫苗。曾淑慧表示，此波採購疫苗仍為四價疫苗，經費為今年秋冬流感季預算，將於廿日開始接種。

黃立民說，國內每年約有兩波流感季，第一波為每年十一月至隔年二月，第二波落在二至六月，現處於第二波疫情，目前主要流行病毒株為H1N1，疾管署監測報告顯示，H3N2、B型維多利亞株等感染個案逐漸增加，其中H3N2傳播力較強，若四月仍然低溫，將出現一波「看得見」的流行，呼籲高風險族群盡速施打四價疫苗。

流感疫苗 疾管署 病毒

延伸閱讀

大S在越南擁高人氣 病逝掀流感疫苗搶打潮

流感疫苗改打3價 疾管署估買700萬劑

流感疫苗免疫力不一 黃立民：「看到這點」還是要打

三價新款流感疫苗10月開打 疾管署：買700萬劑創新高

相關新聞

公費流感疫苗改三價 十月開打

流感疫苗出現重大變革，衛福部疾管署宣布，今年十月開打公費流感疫苗，將由現行四價疫苗改為最新三價疫苗，另因應六十五歲以上人...

財神爺沒上班！威力彩連30槓「下期頭獎上看12億」 大樂透也連8摃

連30摃，威力彩頭獎今晚再度槓龜，頭獎累積金額10.93億元累入下期。台彩表示，下期（2月13日）開獎的威力彩預估銷售4...

回響／學齡前聽篩 國健署：將研討統一標準

本報專題揭露「各縣市學齡前聽篩並無統一標準，每年逾千名聽損兒被漏接」，對此，衛福部國健署回應，正蒐集世界衛生組織、國際相...

天冷皮膚癢 內層避穿毛料、尼龍衣

天氣寒冷，許多民眾穿上毛衣禦寒，但有時會遇到皮膚乾癢，一直抓癢不停，進而影響生活與睡眠。

健康主題館／20歲以上國人 3成有高血脂

根據衛福部調查，20歲以上國人高血脂盛行率達3成。不少人一看到健檢報告出現膽固醇的紅字，不免一陣心驚。台安醫院心臟內科暨...

腦中風昏迷 「經顱磁刺激」助她恢復

37歲高小姐半年前突然昏倒，送醫急診發現出血性腦中風，經手術搶救，仍在加護病房昏迷逾20天，甦醒後留下四肢癱軟無力、口齒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。