公費流感疫苗改三價 十月開打

流感疫苗出現重大變革，衛福部疾管署宣布，今年十月開打公費流感疫苗，將由現行四價疫苗改為最新三價疫苗，另因應六十五歲以上人口增加及代購各縣市疫苗，採購數量估達七百萬劑左右，創歷年新高。醫師表示，三價疫苗讓身體產生的抗體更能有效集中，有助預防流感。

流感B型山形株已絕跡

我國於民國一○八年起採購四價流感疫苗，當時為A型流感H1N1、H3N2，與B型流感的山形株、維多利亞株四種病毒株。不過，新冠疫情後，幾乎已無B型山形株蹤跡，世界衛生組織（WHO）去年建議流感疫苗應排除B型山形株，改為三價疫苗，提高疫苗防護效果。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，目前社區幾乎監測不到B型山形株，但含有此病毒株疫苗仍持續打進身體，所產生的抗體不僅沒有效用，且讓每種病毒型的免疫力「打折」，等於削弱戰力。

疾管署發言人曾淑慧表示，衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）今年一月底決議，今年秋冬流感季將依WHO建議，改為最新三價疫苗，十月一日起提供公費接種。各縣市衛生局正提報需求量，疾管署則了解各疫苗廠商可能的供貨量，估計採購數量不排除達七百萬劑左右。

最新三價疫苗四月開標

疾管署採購最新三價流感疫苗，預計四月開標，現行五家公費疫苗廠商葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲、高端、國光、東洋，其中僅GSK尚未拿到該疫苗許可證。至於三價流感疫苗費用，疾管署正待廠商報價中。

除了三價疫苗，台灣感染症醫學會理事長張峰義建議，疾管署採購高劑量或佐劑流感疫苗，以提升年長者防護效果，因為現行常規流感疫苗保護力僅約半年，對高風險族群的保護有限。對此，曾淑慧表示，正針對高劑量、佐劑流感疫苗進行效益評估，何時納入公費接種，尚無具體的時間表。

增購十萬劑屬舊款四價

大S（徐熙媛）死於流感併發肺炎，引發民眾搶打流感疫苗，行政院上周緊急同意疾管署增購十萬劑公費流感疫苗。曾淑慧表示，此波採購疫苗仍為四價疫苗，經費為今年秋冬流感季預算，將於廿日開始接種。

黃立民說，國內每年約有兩波流感季，第一波為每年十一月至隔年二月，第二波落在二至六月，現處於第二波疫情，目前主要流行病毒株為H1N1，疾管署監測報告顯示，H3N2、B型維多利亞株等感染個案逐漸增加，其中H3N2傳播力較強，若四月仍然低溫，將出現一波「看得見」的流行，呼籲高風險族群盡速施打四價疫苗。