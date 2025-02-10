大樂透頭獎連8槓 下期獎金上看3.6億元
大樂透第114024期今晚開獎。中獎號碼為01、18、35、28、43、34，特別號24；派彩結果，頭獎槓龜，連8槓，下期（11日）預估銷售新台幣1.9至2.1億元，頭獎獎金上看3.6億元。
貳獎3注中獎，各得獎金113萬3157元。
10日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出16組，總中獎注數為19注，其中13組為1注獨得，3組由2注均分；本期小紅包開出39組，總中獎注數為54注，其中32組為單注中獎，6組為2注均分，1組由10注均分。
截至本期為止，累積開出大紅包組數為384組，剩餘96組，累積開出小紅包組數為602組，剩餘198組，次期（11日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
春節大紅包：20、01、10、08、27、26、43、38、25；春節小紅包：11。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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