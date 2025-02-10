財神爺沒上班！威力彩連30槓「下期頭獎上看12億」 大樂透也連8摃

連30摃，威力彩頭獎今晚再度槓龜，頭獎累積金額10.93億元累入下期。台彩表示，下期（2月13日）開獎的威力彩預估銷售4~5億元，頭獎預估上看12億元，為第五屆以來最高頭獎獎金。

而大樂透頭獎也連8摃，3.23億元的頭獎累積獎金累入下期，下期（2月11日）開獎的大樂透預估銷售1.9~2.1億元，頭獎預估上看3.6億元。

台彩表示，大樂透春節加碼本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為01、08、10、20、25、26、27、38和43，春節小紅包獎號為11，100萬元的春節大紅包獎項共開出16組，其中有13組為1注獨得100萬元獎金，3組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為19注。

台彩表示，10萬元的春節小紅包獎項本期則共開出39組，其中32組為1注獨得10萬元獎金，6組由2注均分，每注獎金5萬元，另外有一組由10注均分，每注獎金1萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為54注。