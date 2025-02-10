冬季易胃食道逆流、便祕？醫：胃潰瘍患者多見於1至2月

冬季日夜溫差較大，容易有胃脹氣、胃食道逆流、便秘等消化道疾病。書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，此時由於人體內分泌與飲食習慣，相關疾病的患者遍及各個年齡層，建議一有持續數天的疼痛悶脹等腸胃道不適症狀，應立刻就醫。

邱展賢說，冬季較冷的天氣、溫差較大的環境，刺激人體內分泌系統，交感神經與副交感神經相互作用下，當身體為了留住更多能量、副交感神經較占上風時，食慾就會大增，導致分泌較多胃酸，進而引發胃食道逆流，或因為飲食上偏好麻辣火鍋造成胃潰瘍，也可能由於暴飲暴食，造成腸胃脹氣，再者活動量少、補水量不足，更會導致便秘的情況。

邱展賢以過往為患者診治的經歷提到，「冬季寒流報到，除了容易導致心肌梗塞、中風，診間也會有不少胃潰瘍引起的胃出血患者。」針對各個年齡層的腸胃不適症狀，他表示，50歲以下的年輕人由於年節聚餐、春酒活動，容易吃太多導致腸胃脹氣，若為50歲以上的中老年人，也可能因為環境溫差過大，出現胃潰瘍或胃食道逆流，胃出血或便祕等情況，若為胃潰瘍患者，多會在每年1至2月就醫，或回診治療與拿藥。

針對秋冬季保養腸胃道健康的生活習慣，邱展賢提醒，包括飲食定時定量、關注自身健康情況，並可多吃動物性與植物性蛋白質食物，也要保持心情舒暢、做好保暖措施。