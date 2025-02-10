竹科工程師打鼾睡不好 微創鼻手術改善呼吸中止症

新竹一名約40歲竹科工程師從小飽受鼻塞困擾，長期使用鼻噴劑和口服藥物，卻只能暫時緩解症狀，無法真正治癒，加上工作繁忙缺少運動，體重逐漸增加，不僅鼻塞越來越嚴重，晚上還開始出現打鼾，影響睡眠品質，經檢查確認是重度的睡眠呼吸中止症者，最近接受部分自費的微創鼻部手術，症狀才獲得明顯改善。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志表示，經過鼻內視鏡檢查，顯示病患鼻中隔彎曲加上嚴重下鼻甲肥厚，鼻腔空間狹窄，加上睡眠檢查顯示為重度睡眠呼吸中止，由於睡眠長期處於缺氧狀態，病患怎麼睡也睡不飽，造成工作精神不濟且情緒易怒。

陳俊志指出，40歲以後，因為代謝變差，肥胖比例會逐漸增高，如果有鼻塞症狀，呼吸道塞住，會是睡眠中止症好發族群。長期不治療，除了鼾聲嚴重影響枕邊人，因為鼻塞長期處在低血氧的狀態，久而久之在缺氧狀態，高血壓，心血管疾病風險可能會增高。所以，建議40歲以後，有打呼症狀病患最好作完整的檢查。

陳俊志表示，微創鼻部手術可以修正鼻中隔彎曲，減少鼻甲肥厚，改善鼻塞問題，術後鼻塞的問題幾乎消失，不再需要每天依賴鼻噴劑，且術後復原快，再搭配運動和減重，睡眠呼吸中止的症狀也明顯改善，讓病患找回暢通呼吸的生活。

此外，微創鼻部手術，不影響鼻部結構，出現鼻樑塌陷和空鼻症等後遺症，發生率極低。手術約30分鐘，隔天即可出院，大概3到5天恢復正常生活工作。