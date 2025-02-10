觀光小兩會協商無進展 業者建議公協會先溝通

福建和上海陸客踩線團申請來台灣，因觀光小兩會協商無進展而無法成行。旅遊業者建議，由公協會做先期溝通，觀光署長周永暉說，業者並未向台旅會反映，仍盼小兩會能對話。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽今天接受媒體聯訪說，針對原本這幾天有上海、福建的觀光交流團要來台灣，但政府態度希望透過觀光小兩會（台旅會、海旅會）協商，但中國大陸方面認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停止時，也未經過小兩會協商，金馬開放陸客也沒有經過兩岸協商。

李奇嶽說，因兩岸關係缺乏政治互信基礎，就會有不斷互相阻礙的情況，希望雙方能夠把政治上的攻防稍微降低，務實來做。

李奇嶽建議，在觀光小兩會溝通受阻下，可先透過觀光公協會前期溝通解套，或由台旅會主動邀中國大陸踩線團來台。

周永暉今天出席2025觀光節慶祝大會，會後接受媒體聯訪說，業者尚未向台旅會反映由公協會做前期溝通的建議，不清楚業者的訴求；至於由台旅會主動邀陸方踩線團來台的做法，周永暉認為，不失為一種方式，但仍希望觀光小兩會能對話。

交通部長陳世凱今天接受媒體聯訪時仍強調，兩岸觀光已有小兩會機制，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）已發函給海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會），正等待回應，呼籲對岸不要把政治放前面，要把觀光放前面，訊息已讀要回。