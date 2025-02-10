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均衡一下！宜蘭烏石港有機農業區與烏石港海景酒店推出蔬食創意美食
過年期間大魚大肉，年後想吃些蔬食平衡？宜蘭縣頭城鎮去年成立「烏石港有機農業促進區」，4季各有不同農產，農業區與蘭陽烏石港海景酒店合作，透過主廚林錦成把當季蔬食入菜，做成富含高纖成份的創意料理，讓客人吃出清爽美味，目前在酒店自助餐廳可以吃得到。
頭城鎮烏石港有機農業促進區去年成立，由於取得有機認證尚需時間，該區先輔導農民不使用農藥友善栽種。港口里長李世田表示，早年農村種最多的地瓜葉，被稱為豬菜拿去餵豬，但現在不同了，地瓜葉是營養豐富蔬食，相關料理甚至可以端上高級飯店，此外農民近年來也種鹽水芭樂、樹薯、沙地蘿蔔、龍鬚菜及十字花科農作，盼未來邁向有機栽培。
蘭陽烏石港海景酒店元月起響應減塑愛地球，不主動提供一次性備品，為守護地球盡心力，酒店更從餐飲著手，秉持「吃在地、食當季」與烏石港有機農業促進區合作，引進當地種植蔬食，減少運輸的低碳飲食，帶領旅客實現綠色旅遊。
酒店主廚林錦成親自到農業區挑選甜心蘿蔓、黃金樹薯、白蘿蔔、山蘇、珠蔥、龍鬚菜入菜，客人在海景全日餐廳自助餐，就可嘗到鮮脆清爽的甜心蘿蔓生菜沙拉，冷盤區也有蜜漬梅汁樹薯、養生原味龍鬚菜。
湯品區有白蘿蔔燉煮「肉骨茶蘿蔔羊膝湯」，暖心暖胃；主廚上菜秀不定時供應地方特色點心「金棗醬佐珠蔥櫻花蝦糕渣」；甜點區可以吃到燒仙草、蜜豆Q樹薯，更有健康溫潤的「桂圓枸杞樹薯飲」。
酒店倡導在地蔬食，縮短產地和餐桌距離，讓旅客吃到原型食材的完整營養。即日起至5月底，自助午餐每人特價699元，訂滿30人開餐；晚餐每人特價999元，周五至周日開餐，可打電話03-9770095詢問。
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