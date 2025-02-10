高鐵南港站助逆境青年 藉活動感受同儕互助、社會關懷

幫助弱勢族群走向戶外、豐富生活體驗，高鐵南港站今協助「中華育幼機構兒童關懷協會」的青少年，搭乘鐵前往台南參觀奇美博物館，進行寓教於樂的二日遊。高鐵南港站表示，盼透過活動讓青年在生活中有更多同伴互相打氣，同時感受社會的關懷與溫暖。

中華育幼機構兒童關懷協會成立於2002年，致力於關懷全台各育幼院的孩子及離院少年，協助並引導他們健全成長與正向發展。

為幫助弱勢族群走向戶外、豐富生活體驗，高鐵南港站今協助「中華育幼機構兒童關懷協會」長期陪伴、扶助的青少年們，參與寓教於樂二日遊。這些弱勢青年均曾因為失去家庭庇護而徬徨迷惘，透過協會的扶持而逐步邁向自立生活。

高鐵南港站表示，盼透過鼓勵這些弱勢青年們搭高鐵出遊，讓他們有更多相伴的機會，彼此鼓勵加油，迎向更好的未來。

協會創辦人暨秘書長洪錦芳俵ㄕ，感謝台灣高鐵公司的協助，讓這些弱勢的青少年們有機會走出戶外，參與團體共識營分享逆勢成長的經歷，相信此行將更加鼓勵他們開拓生活視野，增加社會經驗，也能留下難忘的美好回憶。