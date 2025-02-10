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未來2波冷空氣「先濕後乾」元宵節全台有雨、降溫有感

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周2波冷空氣，前期為東北季風等級強度，水氣較多，後期預估為東北季風或大陸冷氣團等級，水氣較少，環境偏乾。聯合報系資料照
未來1周2波冷空氣，前期為東北季風等級強度，水氣較多，後期預估為東北季風或大陸冷氣團等級，水氣較少，環境偏乾。聯合報系資料照

未來1周2波冷空氣，前期為東北季風等級強度，水氣較多，後期預估為東北季風或大陸冷氣團等級，水氣較少，環境偏乾，中央氣象署預報員林定宜表示，明天台南至新竹仍會出現10度以下低溫，晚間開始水氣增加，元宵節全台有雨且雨量多，降溫也明顯，周日再迎第2波冷空氣，低溫預估13度，但還會有變化需再觀察。

林定宜說，明（11日）白天天氣不錯，各地多雲到晴，僅迎風面有零星短暫雨，晚上因南方雲系北移，水氣開始增多，南部地區轉為局部短暫陣雨，各地雲量也會增加。

周三（12日）鋒面接近、周四（13日）鋒面通過且東北季風增強，北部、東北部、中南部及東南部需注意局部較大雨勢，其他地區有局部短暫雨。

周五（14日）是西洋情人節，東北季風減弱，但水氣仍多，各地山區有短暫雨，平地也有局部短暫雨；周六（15日）北部、東半部有局部短暫雨，中部及南部山區有零星短暫雨；周日（16日）環境開始轉乾，水氣較少，僅北部、東半部零星降雨，下周一（17日）剩東半部有降雨。

溫度方面，林定宜表示，明天受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，相差10度以上，預測明天西半部、東北部低溫11至14度，花東15、16度，沿海及空曠地區溫度會再低，明天也將發布低溫特報，預估台南至新竹會出現10度以下低溫；高溫部分，明天西半部約24、25度，東半部21至22度。

周三元宵節、周四因下雨，全台都是濕涼的天氣型態，且降溫明顯。周日再迎第2波冷空氣，強度預測為東北季風或大陸冷氣團，北部、東北部轉冷，但這波冷空氣來得快、去得也快，隔天就會減弱，且水氣不多，預估北部13至18度、中部14至21度、南部16至23度。

元宵節 東北季風

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