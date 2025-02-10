防雞蛋產量再衝高 養雞協會新增換羽方案

雞蛋供過於求，養雞協會憂心3月再攀升，討論以銷毀種蛋100萬顆因應。不過，養雞協會蛋種雞組今天說，設定比例換羽，讓供應蛋中雞場的雛雞每月不超過190萬隻，也是一種方式。

農業部官網公布最新的雞蛋日產量為12.7萬箱（每箱200顆），較之前的12.75萬箱減少500箱，仍是盛產、供過於求。

中華民國養雞協會秘書長王建培說，目前全台5家蛋種雞場，每月產出230多萬到250萬隻雛雞，供應蛋中雞場飼養成蛋雞，再給下游的蛋雞場產蛋，比需求量200萬隻高，希望銷毀100萬顆種蛋，從上游減產，預計2月底才能定案。

養雞協會蛋種雞組長黃烈文告訴中央社記者，調節產量方式有多種，銷毀種蛋是其中一種方式，換羽會停產2個月，也能減少種蛋生產數，例如設定5%或10%進行換羽，也能讓孵化出的雛雞每月不超過190萬隻。

黃烈文說，這次冬季天氣冷，現在若銷毀100萬顆種蛋，後續會否因為禽流感疫情加劇減產，變成產能過低，無法預料，也應納入考量；銷毀種蛋作業繁瑣，必須有儲放空間，讓行政機關確認執行銷毀，各家業者不一定有這樣的作業空間。

養雞協會先前表示將尋求運用中央畜產會代管的蛋雞產業服務費，以及爭取農業部共同補助每顆新台幣15到20元，藉此減少蛋種雞業者的損失，以利推動銷毀種蛋方案。

黃烈文表示，補助是不無小補，但2023年禽流感影響全球造成缺蛋，之後進口種雞時已說明過，估計半年後、約2024年雞蛋產量會大增，但決策執行上仍持續進口，所以現在產量供過於求，加上前述種種考量，蛋種雞組認為「不一定要打掉（銷毀種蛋）」。