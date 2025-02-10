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今年仍訂千萬旅客目標 交長陳世凱：今年觀光「四平八穩」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今年仍以1000萬國際客為目標，交通部長陳世凱說，今年要走向四平八穩的一年，觀光署長周永暉表示，除盼日韓市場恢復到疫情前的狀況，也要讓去年發展較好的北美市場、東南亞菲律賓市場都能大步躍進。聯合報系資料照
交通部今年仍以1000萬國際客為目標，交通部長陳世凱說，今年要走向四平八穩的一年，觀光署長周永暉表示，除盼日韓市場恢復到疫情前的狀況，也要讓去年發展較好的北美市場、東南亞菲律賓市場都能大步躍進。聯合報系資料照

觀光署去年千萬旅客目標跳票，今年仍以1000萬人次為目標，交通部長陳世凱說，今年要走向四平八穩的一年，觀光署長周永暉表示，除盼日韓市場恢復到疫情前的狀況，也要讓去年發展較好的北美市場、東南亞菲律賓市場都能大步躍進。

觀光署今在圓山大飯店舉辦2025觀光節慶祝大會頒獎典禮，交通部長陳世凱、觀光署長周永暉均出席。陳世凱致詞時表示，觀光節成立48年，台灣要走向四平八穩的一年，2024年大家是辛苦的，遇到地震、颱風，去年是打基礎的一年。

陳世凱說，四平八穩是指目前已打好基礎，在穩定的基礎上逐步往上；周永暉補充，部長所指的「四平八穩」是指在穩定中求發展，尤其是幾個去年發展特別好的路線，包含北美市場、東南亞菲律賓市場等都能大步躍進。四平八穩就是希望平穩恢復到疫情前的狀況，尤其日韓市場要恢復到疫情前榮景是挑戰，但還是要有信心。

周永暉表示，台灣有很多有趣的景點及美食，今年米其林還會增加2個城市，未來將與經濟部商業署跨署合作，並在3月27日、28日召開全國景區會議，與林業署及國家公園署一起來行銷，就是所謂四平八穩，一步一腳印，大陸市場很重要，衡平發展也很重要。

周永暉 觀光署 陳世凱

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