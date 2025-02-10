陸踩線團破局…交長指台旅會已發函「對岸已讀要回」：別把政治放前面

中國大陸日前宣布將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩案旅遊業者為此申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭觀光署以「宜經觀光小兩會討論再進行」為由送回，踩線團破冰卡關無法成行，交通部長陳世凱說，台旅會已發函到對岸，呼籲「已讀要回」；觀光署長周永暉則說，呼籲觀光小兩會要持續溝通。

觀光署今在圓山大飯店舉辦2025觀光節慶祝大會頒獎典禮，交通部長陳世凱、觀光署長周永暉均出席。陳世凱致詞時表示，觀光節成立48年，台灣要走向四平八穩的一年，2024年大家是辛苦的，遇到地震、颱風，去年是打基礎的一年。

去年地震颱風等天災重創花東觀光，國旅萎靡，觀光署千萬國際客目標不斷跳票，從原先的1200萬下修1000萬，之後再坦言750萬是實際可達成人數，去年底約有785萬人次，今年持續以1000萬國際客為目標，陳世凱今天致詞時卻說「四平八穩」。

媒體本欲藉著觀光節慶祝大會詢問兩岸踩線團及部長致詞時「四平八穩」之意，但簡單2個問題，交通部長陳世凱、觀光署長周永暉採強硬態度不願受訪，甚至活動中陳世凱就默默從後門離開，完全不甩原地乾等一個多小時的媒體，最後經爭取後，陳世凱才以電訪方式受訪，署長周永暉也在頒獎結束後接受媒體聯訪。

陳世凱說明，四平八穩是指目前已打好基礎，在穩定的基礎上逐步往上；針對踩線團卡關，陳世凱說，兩岸本來就有小兩會機制，台旅會也發函到對岸，現在就在等回應，呼籲對岸不要把政治放前面，而是把觀光放前面，就觀光談觀光，更強調對岸要「已讀要回」，一切就照程序來，兩岸觀光交流很重要，但要有序發展、有序交流才會健康。

旅行業全聯會理事長吳盈良說，希望小兩會交流、交談，盼政府腳步快一點，讓限制快點解開，民間交流是產業的希望，對旅行業來說，不論是出去還是進來，都不要再受限。若以1年陸客來台400萬人次計算，每人保守消費5萬元，每年可貢獻台灣2000億收入，這樣對民間業者當然是有收益；業者對於這次的踩線團有很大期望，但最後無法來台當然很失望。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，原本小兩會就是做觀光事務上的協商，但疫情期間要停止時，也沒有經過兩岸協商，可見兩岸關係上缺乏政治互信基礎，弱雙方能在政治上的攻防稍微降低，或許小兩會溝通較不會受阻，建議可讓觀光公協會做兩岸的橋梁，進行前期溝通。

周永暉說，呼籲觀光小兩會持續溝通，訊息會傳到海旅會，目前就等海旅會訊息。目前確實有業者建議由旅行同業公會全國聯合會作為兩岸溝通橋梁，但目前旅行同業公會全國聯合會並沒有正式反應給台旅會，也不清楚這樣的建議可不可行。

若持續遭對岸已讀不回，小兩會是否只能空轉？周永暉說，每月彼此都有方式互動，至少台旅會也會開董事會討論，預計2月底，待燈會結束後就會召開董事會聆聽大家的意見。