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交長陳世凱看2025台灣觀光 四平八穩往上走

中央社／ 台北10日電
交通部長陳世凱。聯合報系記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱。聯合報系記者周湘芸／攝影

交通部觀光署今天舉行「2025觀光節慶祝大會頒獎典禮」，交通部長陳世凱致詞時提到2025年的台灣觀光發展，他認為經過去年打底，未來一年將是四平八穩往上走。

陳世凱說，去年觀光業很辛苦，遇到地震、颱風，交通部整合跨部會資源，協力推廣多元主題旅遊，公私協力打造觀光永續產業經營環境，振興花東旅遊，經過去年的打底，今年的台灣觀光將可四平八穩往上走。

陳世凱會後告訴媒體，所謂四平八穩，就是在已打好的穩定基礎下逐步往上的意思。

去年，政府訂定的來台旅客目標是1000萬人次，實際約785萬人次，今年的目標仍暫訂1000萬人次。

觀光署長周永暉接受媒體聯訪表示，今年的台灣觀光是穩定中求發展，尤其去年幾個表現特別好的北美市場，還有東南亞市場，例如菲律賓，還可再大步躍進，希望整體觀光能恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

周永暉提到，今年的日本與韓國市場是一個挑戰，但是要有信心，也希望大家幫忙行銷，3月底就會召開全國景區會議，今年的台灣米其林會再增加2個城市，台灣的觀光一定往前，不會走回頭路。

周永暉說，觀光署也重視大陸市場，目前仍希望小兩會能夠溝通，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會訊息已傳給海峽兩岸旅遊交流協會，目前正等待海旅會回應。

行政院秘書長龔明鑫表示，行政院113年通過「國家希望工程」的國家願景觀光方案，將觀光定位國家重大政策，也於農曆年前召開「行政院觀光產業振興諮詢會議」，盼台灣觀光競爭力更上層樓。

觀光署頒獎表揚157名國內外觀光產業團體與從業人員。

交通部長 行政院 觀光署

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