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國際旅客不如預期 台灣區觀光協會聯合會提倡AI助攻

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台灣區觀光協會聯合會今在台南白河舉行理監事聯席會議，台灣區觀光協會聯合會總會長林務局長（前排右）提到，近年來國際旅客不如預期，兩岸觀光恢復刻不容緩，盼政府以大局為重，促進觀光經濟復甦外，也期待透過AI助攻旅宿升級。記者萬于甄／攝影
台灣區觀光協會聯合會今在台南白河舉行理監事聯席會議，台灣區觀光協會聯合會總會長林務局長（前排右）提到，近年來國際旅客不如預期，兩岸觀光恢復刻不容緩，盼政府以大局為重，促進觀光經濟復甦外，也期待透過AI助攻旅宿升級。記者萬于甄／攝影

今年春節雖長達9天假期，但許多國人因在台住宿價格高昂，選擇出國遊玩，連帶衝擊其他觀光產業，台灣區觀光協會聯合會今在台南白河舉行理監事聯席會議，總會長林務局長提到，近年來國際旅客不如預期，兩岸觀光恢復刻不容緩，盼政府以大局為重，促進觀光經濟復甦外，也期待透過AI助攻旅宿升級。

林務局長認為，國內觀光產業面臨2大痛點，不僅國際旅客來台人數未達預期，兩岸觀光的恢復更是刻不容緩，而在促進觀光產業多元發展與推動兩岸觀光合作時，盼政府要以大局為重，勿因政治因素干擾，同時透過結合AI提升服務品質雙重推動下，早日帶動觀光經濟復甦。

台灣區觀光協會聯合會副總會長、苗栗旅宿業者林吉財也分享，台灣擁有晶片研發與生產優勢，政府應積極投入AI發展，並鼓勵補助民間發展AI技術，讓企業得以跟進導入AI行銷與管理模式，將旅宿品質與人力提升或優化，解決人力短缺問題，彌補觀光業各項不足並降低成本。

台灣目前已有7種機器人智能服務包含，智能炒菜機器人、掃地機、迎賓機器人、送餐機器人、客房服務機器人、智能機及販售機等；台灣區觀光協會聯合會強調，隨著AI創新技術導入，後續將成立數位轉型諮詢小組，提供台灣旅遊業提升AI服務諮詢與輔導。

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