食品重金屬監測結果曝！澎湖海膽、巴西蘑菇「鎘」超標 食藥署開罰了

衛福部食藥署今天公布市售食品中重金屬監測計畫執行結果，其中蔬果植物類、水產動物類，及堅果、油籽等5件抽驗品項，被驗出「鎘」超標，其中有3家業者依法被裁處新台幣3萬元，另2家業者因無產品可供復抽檢驗，後續將列為優先抽驗對象。

食藥署公布113年度市售食品中重金屬監測計畫10至12月執行結果，總計完成抽驗73件食品重金屬，包含7件食米及其他穀類、15件蔬果植物類、18件水產品、3件禽畜產品、10件蛋品及其加工品、10件嬰幼兒食品、3件盛裝飲用水、1件罐頭食品、2件飲料類、2件堅果及2件油籽。

其中，5件檢出重金屬鎘不符標準品項中，有2件水產品 ，包含1件來自澎湖縣業者「阿嬌姨海邊小舖」的海膽，檢出重金屬鎘0.4mg/kg（標準為0.3kg/mg），經地方政府衛生局命業者限期改正後，復抽仍不符規定，違反食安法第17條，依同法第48條第8款規定，處新台幣3萬元；1件來自宜蘭縣李姓業者的冷凍生丁香魚，檢出重金屬鎘0.07mg/kg（標準為0.05kg/mg），經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供復抽檢驗，後續將加強管理，列為優先抽驗對象。

2件蔬果植物類，包含1件來自高雄市業者「恆德行」的巴西蘑菇，檢出重金屬鎘6mg/kg（標準為2kg/mg） ，業者未保留來源文件，依食安法第48條第3款規定，處新台幣3萬元；1件來自台南市蕭姓業者的巴西蘑菇，檢出重金屬鎘7mg/kg（標準為2kg/mg），嘉義市業者無法提具來源資料，妨礙衛生局調查來源，依食安法第47條第11款規定，處新台幣3萬元。

至於堅果、油籽，包含1件來自苗栗縣「亨源事業有限公司」的黃金亞麻籽，檢出重金屬鎘0.8mg/kg（標準為0.5kg/mg），經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供復抽檢驗，後續將加強管理，列為優先抽驗對象。

由於環境汙染，鎘在水產品中有愈來愈高的能見度，已被世界衛生組織（WHO）列為已知的一級致癌物質。台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌提醒， 人體每公斤有超過25微克的鎘，若為60公斤成人，即體內有突破1500微克的鎘時，肺部、骨頭、腎臟等器官就容易病變。

楊振昌提醒，民眾吸入過量的鎘，可能造成肺炎或肺水腫，而若吃進過量的鎘，容易導致骨質疏鬆，其中日本富山縣在上世紀50年代就曾出現鎘米中毒導致的「痛痛病」，但無論是透過何種方法進入人體的鎘，都會影響腎臟的代謝功能，造成結石、蛋白尿等情況。鎘中毒的初期症狀包括噁心、腹瀉、咳嗽等情況，若有相關問題時，應盡早就醫釐清原因。

食品中所含重金屬可能源自天然存在或是受人類工業活動污染所致，其對於人體健康可能造成的危害程度不一，與各種金屬特性及暴露程度有關。食藥署指出，經檢出不符重金屬標準的同批違規產品，立即下架不得販售。食藥署將持續規劃執行食品中重金屬監測計畫，倘經抽驗與規定不符者，則移請產品所在地衛生局依食品安全衛生管理法規定處辦，並將其列為後續加強稽查輔導對象，以維護食品衛生安全。