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士林官邸鬱金香展 2/13浪漫盛放

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2025士林官邸鬱金香展即將在2月13日浪漫盛放，今年招募超過57間特約店家推出花季獨家優惠，打造城市花卉經濟圈，從餐飲、零售到文創產業提供豐富選擇，士林官邸園區開放時間也延長到晚間19點，歡迎大家能夠規劃順遊小旅程。

公園處藍舒凢處長表示，「花IN台北」系列花季的鬱金香展作為春節年後第一檔花季，以「愛的遇藝」為主題展出超過13萬株來自荷蘭及日本的鬱金香，千種風情的鬱金香以絢麗的姿態盛開，為我們呈現了一場視覺盛宴，從嬌嫩的粉色到熱烈的紅色，不同品種的鬱金香傳達了不同的情愫；從東方的含蓄之美到西方的熱情奔放皆在這片花海中交匯，透過愛情與鬱金香結合，展現不同國家的浪漫，鬱金香彷彿是跨越國界的愛情使者，將人們的心緊緊相連，隨著鬱金香的花瓣輕柔搖曳，向世人傳遞著愛情的訊息，在這浪漫的氛圍中，有情人可以彼此依偎，感受心與心的靠近，透過花卉美學拉近人與自然、城市與文化的距離，並帶動商圈經濟效益。

公園處補充，鬱金香展將在2月13日到2月23日開展，活動期間預計吸引超過40萬人次參與，不僅為城市注入生機，也為商圈經濟創造新的動能，花卉展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一場城市品牌的成功行銷，透過與商圈、集點活動及與故宮粉絲互動的整合，「花IN台北」不僅提升了臺北市的城市魅力，也讓花卉美學成為文化經濟的新亮點，讓我們一起走進鬱金香的夢幻世界，共同見證「花IN台北」的綻放奇蹟！

聚傳媒

士林官邸 鬱金香

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