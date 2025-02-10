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減重聲量連兩年破百萬！2024年成長46% 飲食菜單聲量王揭曉

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農曆春節連續多天的豐盛餐點、零食點心，加上作息不正常，容易導致體重增加。大數據股份有限公司10日公布最新大數據公布《減脂健康菜單蔚風潮：2025減重策略》洞察報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體及問卷調查發現，國人超過4成過重，近8成曾經嘗試減重，但成功率僅約5成。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，2024年減重菜單聲量崛起，年成長達131%，網友更關注於如何透過飲食菜單達到有效減脂不復胖目標，「雞胸肉」成為減重菜單的聲量冠軍。

減重聲量2024年同比成長約46%　減重菜單之王揭曉

大數據(股)公司
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世界衛生組織估算，全球每8人中就有1人患有肥胖症，大數據(股)公司最新《減脂健康菜單蔚風潮：2025減重策略》洞察報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體自2023年1月1日至2024年12月31日發現，減重觀念日漸受到重視，網路聲量持續創新高，從2023年約103萬筆，到2024年約152萬筆，年成長達46%。2024年菜單聲量崛起，年成長達131%，網友更關注於如何透過飲食菜單達到有效減脂不復胖目標，雞胸肉成為減重菜單的聲量冠軍，水煮蛋及豆漿分別位居第二、三名。除了透過飲食減重，調查結果也顯示，藥物減重、手術減重聲量佔比均不到2%，當肥胖影響日常健康時會出現藥物減重討論，而手術減重聲量重點在於「術後能否改善健康」。

Z世代7成透過社群做功課　

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同時，自2024年11月4日至11月15日的問卷調查結果發現，受訪者當中約44%的BMI值超過24，成為過重族群，更有近10%受訪者BMI超過31，反映相當多數國人存在體重過重困擾。75.4%的受訪者曾有減重經驗，尤其是30至39歲84.4%比例最高。曾有減重經驗的受訪者當中，僅約52.1%認為自己減重成功，找出減重失敗原因成為當務之急。

18~29歲的Z世代有58.1%自認曾經減重成功，是所有年齡中自認減重成功的比例最高；40至49歲僅42.4%自認曾經減重成功，顯示職場主力族群雖然最想要減重，但相對不易達到理想結果。45.5%的民眾將社群媒體當成主要的減重資訊來源，更有70%的Z世代將社群媒體做為主要減重資訊來源，至於其他非Z世代仍有41.8%選擇電視做為主要減重資訊來源，28.1%選擇報章雜誌，顯示傳統媒體仍在非Z世代的資訊獲取管道中扮演重要角色。

飲食、運動、藥物...4成受訪者最大困擾揭曉

受訪者曾經採取的減重方式當中，91.1%是透過飲食減重，76.2%則曾採取運動減重。這兩種最常見的減重方式，減重成功率均能超過50%，但成功率差異不大。13.4%受訪者曾採取藥物減重，但認為減重成功者僅34.1%。在減重過程中蒐集相關資訊最常遇到的困擾是「衛教資訊大同小異不適合自身狀況」(48.3%)，其次則是「沒有具可信度的衛教資訊」(33.8%)。BMI超過31的中重度肥胖族群，對於衛教資訊不適合自身狀況的困擾比例更是高過6成。中重度肥胖族群受訪者認為，相對不易找到適合的運動方式，飲食控制也比其他族群困難。 

《有效減脂不復胖 健康菜單聲量漲：2025減重策略》洞察報告：https://dailyview.tw/insight/detail/79

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