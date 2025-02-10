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身體「1警訊」當心胃癌找上門 醫師提醒：90%患者都有

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師示警約九成胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。 示意圖／ingimage
醫師示警約九成胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌。 示意圖／ingimage

在台灣罹患胃癌的人數逐年上升，適當飲食變得更加重要。劉博仁醫師透露一位40歲女性患者，因忽視幽門螺旋桿菌感染，最終罹患第三期胃癌，好在三年後積極治療以及調理所以恢復良好。他強調眾多危險因子中，幽門螺旋桿菌感染被視為最重要的因素，根據研究顯示，約有90%的胃癌患者曾經感染此菌。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發布貼文表示，胃癌是台灣常見的癌症之一，根據衛生福利部的資料，每年約有3,700人發生胃癌，男性發生率約為女性的兩倍。不僅如此，經常食用高鹽、醃漬、煙燻或燒烤食物，抽菸、過度飲酒，以及家族遺傳等因素，也會增加罹患胃癌的風險。

為了降低胃癌發生，劉博仁建議民眾應該培養良好的生活習慣：

一、健康飲食

避免食用不乾淨食物與飲水，飯前便後勤洗手，日常減少吃醃漬、煙燻、高鹽及燒烤食物的頻率，降低對胃黏膜的刺激。

二、戒菸限酒：

吸菸者罹患胃癌的風險較非吸菸者高出2.52倍，過度飲酒也會增加風險。

三、定期檢查

如果有長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾不振等症狀，應及早就醫。家中如有胃癌家族史或其他胃部疾病者，劉博仁建議先與醫師討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測，感染者應接受除菌治療並定期檢查。

劉博仁申明，自己已從事預防醫學十年多，幾乎每位患者都會檢查出幽門螺旋桿菌，而他也幫許多患者清除掉，降低罹患胃癌的風險，如今國民健康署在部分縣市針對45至74歲民眾提供終身一次的幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗，未來也預計將此篩檢擴大至全國，見政府將此篩檢擴大，他表示「這是好事」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

健康檢查 胃癌 醫師

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