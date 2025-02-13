味蕾炸裂！天賜奇蹟煙燻風味高粱酒，夢幻香氣再掀白酒界話題

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喜愛高粱的酒饕，一定體驗過58金高千日醇的魅力，糧香散發熟成韻味，陳香質感明顯，是一款歷經千日陳放、不可多得的經典好酒！而千日醇繼去年奇蹟般出現的百味人蔘風味後，再獲老天爺親睞，在陳放已超過九年的千日醇老酒庫藏中，竟意外嚐到一股獨特煙燻風味，這天賜般出現的獨特煙燻香氣宛如「天公燒香」，堆疊出釀酒師也無法複製的極珍稀風味，可謂是繼金高三大傳奇風味後，首度發現的第四傳奇風味，且開瓶還即是豐厚的九年以上陳年老酒，千日醇「奇蹟風味系列—萬象煙燻風味」絕對是2025入手珍藏的首選逸品！

千日醇「奇蹟風味系列—萬象煙燻風味」 獨特煙燻香氣宛如「天公燒香」。 圖／黑松金高提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一場森林大火，造就煙燻奇蹟風味

傳說是因為一場森林大火，讓某批次的高粱經歷滾滾濃煙薰陶，才讓其能奇蹟般地出現這樣天然煙燻香氣與高粱陳香層次交融、難以解釋的夢幻風味。千日醇萬象煙燻風味匯聚了多種多樣的煙燻風味層次，使每一特殊批次都能帶來截然不同的風味體驗。有的散發著溫潤的柴燒暖香，有的浸透深邃的炭焙燻香，而有的則帶有迷人的鍋巴焦香，這也是其之所以命名為「萬象煙燻」之因。

58金高千日醇向來在白酒界擁有不可撼動的地位，高品質的金門高粱經歷溫濕度全時監控，加上微厭氧熟成環境提升陳化效果，用心顧造就出獨特的醇厚陳香風味，讓酒饕買回家後不用等，開瓶即喝得到陳年老酒，也因此，才能在眾多酒款中幸得老天眷顧，匯聚天時、地利、人和，方能成就這可遇而不可求的天賜奇蹟之味。

傳說是因為一場森林大火，讓陳放的千日醇意外出現猶如柴燒暖香、炭焙燻香、鍋巴焦香等「萬象煙燻」風味。 圖／黑松金高提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

解鎖傳奇風味，絕版稀有品收藏價值可期

在風味方面，千日醇萬象煙燻風味蘊含飽滿香氣與複雜層次，煙燻香與宛如酒釀蜜餞般的老麴風味融合，繽紛多樣的風味表現，加上沉穩迷人氣息，十分具有記憶點。入口燻香賦予深邃個性，老酒的陳醬調性則將層次轉為豐潤醇順韻味，拉出悠長綿延的尾韻，豐富的層次在濃而有度間，化為味蕾上的驚喜，每一口啜飲，皆是嶄新的感官饗宴，締造第四代傳奇風味之作！

千日醇萬象煙燻風味每一啜，都有新體驗！「限量、絕版、稀有品」不只值得品酩，更具收藏價值。 圖／黑松金高提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

特殊風味的千日醇，除了吸引酒饕紛紛開箱嚐鮮、解鎖獨一無二的傳奇風味，更因其數量稀少、錯過不再，每每吸引藏家競逐收藏。據說金高以往發現的三大傳奇風味，問世後經過時光精釀，價格漲近萬元仍一瓶難求，而這次首度問世的第四傳奇風味，其未來的增值能力更添想像空間，也讓業界人士開玩笑地說：「秘藏奇蹟風味千日醇，把酒櫃變錢櫃」！

千日醇「奇蹟風味系列—萬象煙燻風味」2/12 起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7-ELEVEN超商開放預購；建議售價 890 元（實際價格及庫存，依各通路為準）！賣完即絕版，僅獻知音，現在就入手典藏天意牽成的萬象煙燻風味！（註）本產品煙燻風味純屬陳化風味表現，與產品製程無關。

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