借車位臨停竟刮中百萬大獎 屏東外配驚喜萬分

借用彩券行門口停車，因為不好意思隨手買一張刮刮樂，沒想到就中了百萬大獎。位在屏東恆春的金旺彩券行，日前一位外配熟女因買藥，暫將車臨停在彩券行門口，離開時買一張刮刮樂，結果中百萬大獎。

據代理人尤小姐表示，幸運刮中百萬獎的是一位外配熟女，當天上班期間突然覺得身體不適就跟公司請假看醫生，沒想到醫院掛號都額滿，只好回家休息順路到藥局買藥，藥局門口找不到停車位便將車子臨停在旁邊彩券行門口。

這位女子離開時感到不好意思影響人家做生意，進店打個招呼順手買了一張2,000元的刮刮樂，沒想到幸運刮出100萬，中獎人開心又興奮向店員說：「早上女兒才在煩惱工作需要一台貨車，想不到竟然因為自己借用彩券行門口停車幸運刮中100萬，買車基金沒問題了！」