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流感疫苗改打3價 疾管署估買700萬劑

中央社／ 台北10日電

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，今年秋冬公費流感疫苗將依世界衛生組織（WHO）建議，改接種3價疫苗。疾管署表示，預估將採購約700萬劑。

現行國內所使用的流感疫苗為4價流感疫苗，有助對抗A型H1N1及H3N2，及B型維多利亞株、山形株4種病毒株。

不過受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間防控影響，B型山形株已呈絕跡狀態。世界衛生組織（WHO）自去年起陸續對南北半球提出建議，將B型山形株（Yamagata）自4價流感疫苗成分中移除，調整為3價流感疫苗。

ACIP召集人李秉穎今天告訴中央社記者，是流感病毒B型山形株從2020年以後，就從全世界消失；雖然繼續打到人體裡面，不會增加風險，但若繼續用這病毒製造疫苗，病毒卻有機會從疫苗製造單位與相關研究單位洩漏到社區，造成山形株死灰復燃引起再度流行的危險，因此WHO才會做出這項建議。

李秉穎指出，當時全世界疫苗廠要改製造3價流感疫苗，都需要調整產線，會導致供貨不及；僅美國因為國內疫苗廠多，因此優先生產、供應美國國內。台灣則待廠商新申請3價疫苗藥證、調整供貨，等了1年後，在今年秋冬公費流感疫苗接種改用3價疫苗。

至於打4價流感疫苗與打3價流感疫苗差異，李秉穎指出，「打4價疫苗沒有什麼不好的地方，要不然，過去每年打4價疫苗，豈不是每年都有問題」。

國內取得流感疫苗許可證廠商共5家，包含國光生物科技股份有限公司、賽諾菲股份有限公司、荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）、台灣東洋藥品工業股份有限公司及高端疫苗生物製劑股份有限公司。經查詢藥品仿單查詢平台，目前國光、賽諾菲、東洋及高端都已有3價流感疫苗藥證。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧說明，今年度流感疫苗預計3、4月公開招標，將視當時取得藥證且有投標廠商進行採購，實際情況要等決標才會知道；至於購買數量，因應65歲以上人口增加，預估將購買約700萬劑，創歷年新高，目前仍在與各地方政府統計確認中。

流感疫苗 流感病毒

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