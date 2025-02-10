這種女友不娶嗎？小資女刮中100萬元贊助男友出國比賽

刮刮樂中百萬，二話不說爽快贊助男友出國比賽！日前在台南市中西區福氣到彩券行，一位小資女和男友一起買兩張「2,000萬超級紅包」，原本只中1,000元，後來女友不死心再刮一張，沒想到幸運中了百萬大獎，決定要贊助男友出國參加烘焙比賽！

據代理人陳小姐描述幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元的是位跟男友一起來買刮刮樂的小資女，先刮兩張「2,000萬超級紅包」只中了1,000元，男友決定不玩了要去買飲料，小資女等男友買飲料的空檔決定再買一張。

殊不知刮到一半時開始驚呼，大聲呼喚在買飲料的男友回來店裡，小倆口先自己檢查多次之後，請代理人幫忙檢查確認幸運刮中100萬元。

小資女還馬上豪氣地跟男友說：「你要出國參加烘焙比賽的旅費我包了。」代理人表示很替中獎人感到開心，平時店裡也有擺放彌勒佛和財神爺，希望能為店裡帶來好運！