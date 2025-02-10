嬰兒出生有白斑非胎記是罕病 全台粗估3萬名結節硬化症

「醫師，我的孩子身上有不明顯的白斑，是胎記嗎？」中山醫學大學附設醫院兒童發展聯合評估中心主任蔡政道表示，新生兒出生時的白斑不一定是胎記，恐是一種罕見疾病「結節硬化症」，有1/3的病友是遺傳，2/3病友為基因突變，會在皮膚、臟器產生結節硬化，影響遍及全身。

蔡政道說，結節硬化症的發生率約1/6000，若以全台人口數來推算，推估國內患者逾3萬人，但健保資料庫登記僅792人，代表還有許多未被診斷出的個案。他指出，結節硬化症很難被精確統計，因為許多案例的症狀並不明顯，甚至長在皮膚上的血管纖維瘤被誤認為是惱人的青春痘。

蔡政道強調，結節硬化症會隨著年紀增長，而有不同症狀，嬰兒時期常見白斑、局部性癲癇；青少年階段可能出現腎血管肌脂肪瘤、心率不整等。「結節長在各個部位，所以症狀複雜性高，需要跨科別、跨團隊照護。」他呼籲，家長勿輕忽孩子的皮膚問題、情緒障礙，身上的組織都可能有細胞不正常生長。

患有結節硬化症的孩子，家長最擔憂「智能發展」。蔡政道說，雖然結節多為良性腫瘤，但長在腦部易造成癲癇；當癲癇不斷發作，對大腦發育、學習能力、情緒控制絕對有影響，部分病人有自閉行為以及學習方面的障礙，需要接受早期療育，且須終身以藥物及飲食控制病情。

除了發生在腦部會造成癲癇、影響智力與身體成長外，結節長在腎臟可能腎功能低下、出血，嚴重甚至需洗腎。而病灶發生在肺臟，會有咳血、氣胸、呼吸困難等問題。蔡政道指出，結節硬化症是一種多系統疾病，但如果服藥控制，多數患者可擁有正常生活，他的門診就有6、70歲的病友。

結節硬化症屬於罕見遺傳疾病的一種，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵提醒，民眾應透過孕前、產前篩檢，大幅降低隱性疾病的遺傳風險。另外，透過新生兒篩檢為孩子的健康把關，瞭解孩子是否有先天性異常疾病，預防發展遲緩的問題。