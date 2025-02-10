新北少年刮中100萬還學貸！ 指定店兔陪刮好運降臨

年假雖過完，不過刮刮樂大獎持續開出、不停歇。日前在新北板橋伍拾億彩券行，有一位幸運的年輕人刮中100萬大獎。

彩券行李老闆表示，幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元的是一位少年仔，他父母過年都會帶來店裡買刮刮樂、圖個好彩頭，久而久之，年輕人也變成自己過年的儀式感，春節一定要買刮刮樂。

今年看到春節期間新聞報導彩券行刮出百萬大獎，尤其店裡還有一隻可愛的兔子，所以少年仔一進來就指定要坐在兔兔旁邊玩刮刮樂，他邊刮邊說：「希望兔兔能帶點財運給我！」

沒料到，刮開後只見到少年仔眼睛瞬間瞪大，手也開始顫抖，他結結巴巴地跑到櫃檯，請店家幫忙確認手中的刮刮樂：「我......我真的中獎了嗎？ 」店家仔細一看驚呼：「真的！你中了100萬！」

話音剛落，整間投注站瞬間炸開，其他客人紛紛湊上來圍觀，店裡充滿了歡呼聲與祝賀聲，少年仔還神情恍惚的呆站在原地，過了好幾秒才回過神來，激動跟興奮地說：「太好了！終於可以還清學貸，還能加碼給爸媽包個大紅包」。