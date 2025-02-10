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曾文水庫旁地震專家憂水庫壽命 水利署感謝將邀現勘

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾文水庫旁今發生地震，地震專家憂心影響水庫。圖／讀者提供
曾文水庫旁今發生地震，地震專家憂心影響水庫。圖／讀者提供

嘉義縣大埔鄉凌晨再度發生地震，這次地震規模4.4，因震央位在嘉義曾文水庫旁邊又是深度14.7公里淺層地震。氣象署地震測報中心前主任郭鎧紋擔「這次地震對曾文水庫壽命有一定的影響」。水利署則表示，截至目前包含地震專家提供的即時資料一切都正常，因術業有專攻，「地震專家的提醒我們會注意」。

水利署南區水資源分署表示，1月21日地震至今大小餘震不斷，直到今天一般檢查、特別檢查、專家複查包含地震專家即時資料一切都正常。無任何跡象顯示水庫有異常。

南水分署說，「謝謝大家的關心，我們仍持續關注」，因為專業各有所長，地震專家的提醒「我們會注意」。近期也會邀請關心的地震專家現地現勘，給予後續監測或其他建議。

郭鎧紋受訪指稱：曾文水庫位於「玉井向斜」坡地，而此次地震的震央正好位於水庫旁，地震發生時受到擠壓會形成皺摺，若因此引發山崩，大量土石崩落至水庫內，將導致蓄水量減少，進而影響水庫壽命。而嘉義縣大埔鄉位於「山崩與地滑地質敏感區」，代表過去曾發生土石崩塌，或具有發生山崩與地滑的潛在風險，應提高警覺。

地震 山崩 曾文水庫

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