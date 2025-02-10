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今晨嘉義大埔地震恐影響曾文水庫壽命 專家憂南部用水吃緊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
嘉義大埔今凌晨1時39分發生規模4.4地震，震央剛好位於曾文水庫旁。圖／前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋提供
嘉義大埔今凌晨1時39分發生規模4.4地震，震央剛好位於曾文水庫旁。圖／前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋提供

嘉義大埔今凌晨1時39分發生規模4.4地震，震央剛好位於曾文水庫旁，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，地震剛好在山崩與地滑地質敏感區，破裂面積範圍達「一整個台大校園」，恐怕影響曾文水庫壽命，加上農業、工業用水需求增加，憂心未來南部可能面臨水量吃緊情況，提醒此區域最好不要再進行開墾。

郭鎧紋表示，根據氣象署資料，這次震央深入水庫中，是曾經地質調查過劃定為「山崩與地滑地質敏感區」。郭鎧紋分析，今天凌晨發生規模4.4地震，相當於0.002顆原子彈，聽起來威力不大，但造成的破裂面積相當於「一整個台大校園公館校區」。

郭鎧紋分析，曾文水庫位於「玉井向斜」坡地，原先的地層是平的，但受地震擠壓後產生皺摺，若發生山崩，土石落到水庫裡，蓄水量就會大減，一定影響水庫壽命。

郭鎧紋說，如今嘉義地區務農，經常發生水量不足情況，也時常跟台南搶水，加上有不少工廠在南部設廠，不僅農業用水需求高，工業也需要大量用水，若曾文水庫蓄水量不足時，恐怕造成將來南部水量更吃緊。

郭鎧紋提醒，此區域被中央機關劃定者為山崩與地滑地質敏感區，建議未來不要再進行開墾，並需要做水土保持、規畫適當防治措施，如果還能清淤更好，但恐怕所費不貲。

嘉義大埔今凌晨1時39分發生規模4.4地震，震央剛好位於曾文水庫旁。圖／前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋提供
嘉義大埔今凌晨1時39分發生規模4.4地震，震央剛好位於曾文水庫旁。圖／前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋提供

地震 山崩 曾文水庫

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