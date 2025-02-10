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台灣燈會寶可夢小提燈亮相 張善政：來桃園享受光影奇幻之旅

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（後排右一）導覽燈區「皮卡丘」充氣偶，與小朋友合影，歡迎大家逛燈會。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排右一）導覽燈區「皮卡丘」充氣偶，與小朋友合影，歡迎大家逛燈會。記者曾增勳／攝影

2025台灣燈會在桃園主打雙展區奇幻親子城，展現桃園在地多元文化，桃園市長張善政今天上午在中壢青埔開箱「光臨千塘國」燈區，帶領大家導覽全台最大寶可夢巨星「卡比獸」充氣偶及「皮卡丘」充氣偶，公布台灣燈會限定寶可夢小提燈亮相，張善政歡迎親子和寶可夢迷一起來桃園逛燈會，展開一場充滿想像力、趣味的光影奇幻之旅。

2025台灣燈會在桃園自2月7日至2月23日，在機捷A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站雙展區，主打多元文化、親子及體育特色，結合創意裝置與互動科技的「光的遊戲場」展區，市政府率先7日起試營運，至今吸引許多民眾親子體驗觀賞。

今年台灣燈會焦點話題、位於A19桃園體育園區站附近「光臨千塘國」燈區的12公尺巨型卡比獸充氣偶及6 公尺巨型皮卡丘充氣偶登場，融入埤塘實景布展，尤其巨型卡比獸躺在青塘園草地，夜晚燈光照射發光，是寶可夢迷必拍景點，特別推薦從「光臨千塘國」燈飾拱門拍攝卡比獸，可一覽卡比獸可愛、慵懶全貌。

張善政在光臨千塘國的兒美館出席2025台灣燈會在桃園巨型卡比獸&皮卡丘提燈亮相記者會，在寶可夢人偶陪同下，開箱寶可夢限量小提燈，張善政帶領大家暢遊全台最大寶可夢巨星「卡比獸」充氣偶與皮卡丘充氣偶，沿途與民眾打招呼，與小朋友合影，歡迎民眾親子來桃園逛燈會。市府宣布即日起至2月23日，每天下午2時至晚上8時，在光臨千塘國燈區的洽溪路上活動帳篷限量發送，數量有限、領完為止。

張善政表示，今年台灣燈會「光之遊戲場」主題尤其強調桃園是年輕城市，桃園展區主打親子特色，最吸睛就是寶可夢，2個燈區都有特色小提燈，觀光署發送溜溜蛇、桃園市府發送寶可夢小提燈，試營運幾日限量發送寶可夢小提燈都是秒殺，民眾只要下載遊桃園app，憑兌換券就可以在現場換到小提燈，現場還有大型卡比獸及皮卡丘，都是燈會最吸睛及最熱門打卡地點，歡迎大小朋友和寶可夢迷造訪台灣燈會。

桃園市長張善政公布台灣燈會限定寶可夢小提燈亮相，寶可夢人偶受歡迎。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政公布台灣燈會限定寶可夢小提燈亮相，寶可夢人偶受歡迎。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政歡迎大家來逛燈區看全台最大寶可夢巨星「卡比獸」及「皮卡丘」充氣偶。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政歡迎大家來逛燈區看全台最大寶可夢巨星「卡比獸」及「皮卡丘」充氣偶。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排中）公布台灣燈會限定寶可夢小提燈亮相。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（後排中）公布台灣燈會限定寶可夢小提燈亮相。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）導覽全台最大寶可夢巨星「卡比獸」充氣偶，與小朋友合影，歡迎大家逛燈會。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）導覽全台最大寶可夢巨星「卡比獸」充氣偶，與小朋友合影，歡迎大家逛燈會。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）導覽全台最大寶可夢巨星「卡比獸」充氣偶及「皮卡丘」充氣偶，歡迎大家逛燈會。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）導覽全台最大寶可夢巨星「卡比獸」充氣偶及「皮卡丘」充氣偶，歡迎大家逛燈會。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政歡迎大家來逛燈區看全台最大寶可夢巨星「卡比獸」及「皮卡丘」充氣偶。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政歡迎大家來逛燈區看全台最大寶可夢巨星「卡比獸」及「皮卡丘」充氣偶。記者曾增勳／攝影

台灣燈會 寶可夢

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