台灣燈會寶可夢小提燈亮相 張善政：來桃園享受光影奇幻之旅

2025台灣燈會在桃園主打雙展區奇幻親子城，展現桃園在地多元文化，桃園市長張善政今天上午在中壢青埔開箱「光臨千塘國」燈區，帶領大家導覽全台最大寶可夢巨星「卡比獸」充氣偶及「皮卡丘」充氣偶，公布台灣燈會限定寶可夢小提燈亮相，張善政歡迎親子和寶可夢迷一起來桃園逛燈會，展開一場充滿想像力、趣味的光影奇幻之旅。

2025台灣燈會在桃園自2月7日至2月23日，在機捷A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站雙展區，主打多元文化、親子及體育特色，結合創意裝置與互動科技的「光的遊戲場」展區，市政府率先7日起試營運，至今吸引許多民眾親子體驗觀賞。

今年台灣燈會焦點話題、位於A19桃園體育園區站附近「光臨千塘國」燈區的12公尺巨型卡比獸充氣偶及6 公尺巨型皮卡丘充氣偶登場，融入埤塘實景布展，尤其巨型卡比獸躺在青塘園草地，夜晚燈光照射發光，是寶可夢迷必拍景點，特別推薦從「光臨千塘國」燈飾拱門拍攝卡比獸，可一覽卡比獸可愛、慵懶全貌。

張善政在光臨千塘國的兒美館出席2025台灣燈會在桃園巨型卡比獸&皮卡丘提燈亮相記者會，在寶可夢人偶陪同下，開箱寶可夢限量小提燈，張善政帶領大家暢遊全台最大寶可夢巨星「卡比獸」充氣偶與皮卡丘充氣偶，沿途與民眾打招呼，與小朋友合影，歡迎民眾親子來桃園逛燈會。市府宣布即日起至2月23日，每天下午2時至晚上8時，在光臨千塘國燈區的洽溪路上活動帳篷限量發送，數量有限、領完為止。