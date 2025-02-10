指媒體碳盤查不夠積極 彭啓明：5隻手指算得出來

立法院今年春節前完成三讀114年度中央政府總預算案，總預算歲出3兆1324億創史上新高，然而被刪減2075億也是史上最高，占總預算比率6.64%。環境部長彭啓明今表示，環境部已透過拔燈管、不加班等減少能源使用，但也特別指出國內媒體推動碳盤查者寥寥可數，恐成為未來廠商下廣告的挑戰。

「要刮別人鬍子，先把自家刮乾淨」，彭啓明表示，環境部協助各部會永續長聯盟工作，很主動做好自身的碳盤查與減碳措施，才能讓各部會知道並放心如何做，上周的永續長增能論壇與年前的盤查工作坊都是開始帶動的做法。

至於如何刮自己鬍子？彭啓明以 「能源使用指標」（EUI）為例，在這次水電費統刪減10%下，節能就會遇到很大挑戰，因此不得不做更直接粗暴的調整，例如拔燈管、不加班等，而碳排放量盤查出來也將近4000噸，當然這都有進步空間。

彭啓明特別提到，近期有點擔心國內的媒體，例如報社或電視台，因為有國際重要減碳趨勢專家及大型廣告機構透過linkedin私下問自己，關於台灣各行業減碳與碳盤查的申報情形，未來幾年業者下廣告時，都要有相關碳排數據資料，例如一個廣告下單後的碳排量等，但目前報社與媒體推動的並不多，幾乎是5隻手指算得出來，雖短期不受影響，長期來看會是很大挑戰。