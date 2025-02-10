流感疫苗免疫力不一 黃立民：「看到這點」還是要打

藝人大S(徐熙媛)日前感染流感併發肺炎猝逝，引發民眾搶打流感疫苗，行政院上周緊急同意衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，今年秋冬流感疫苗將更改施打三價疫苗，但還在作業階段，此波採購的10萬劑疫苗屬四價疫苗，20日開始接種。

今年民眾施打的四價疫苗，可以預防Ａ型流感的H1N1、H3N2，與B型流感的山形株、維多利亞株4種病毒株。但新冠疫情爆發後，改變了病毒生態，B型山形株幾乎已監測不到。因此，世界衛生組織（WHO）去年建議四價疫苗應排除B型山形株，改為三價疫苗，讓疫苗防護效果更好。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，B型山形株不再流行，但疫苗仍打進身體，產生的抗體不僅沒有效用，還會分散戰力，導致每一種病毒型的免疫力「打折」。不過，國內每年流感季共有二波，第一波在每年11月至隔年2月，此波疫情往往較為凶猛，第二波則落在2至6月，目前正值第二波疫情，即使現在流感疫苗為四價疫苗，民眾仍應接種。

黃立民說，目前主要流行的流感病毒株仍為H1N1，但每年2至6月流感流行的病毒株，常與第一波不同，依疾管署監測流感發現，感染H3N2、B型維多利亞株的個案有慢慢增加的趨勢，其中以Ｈ3N2的傳播力較強，如果疫情持續升溫，配合4月氣溫仍偏低，將會出現一波「看得見」的流行。

新增購10萬劑疫苗，能否施打完畢，黃立民說，「打不打得完，這很難說」，因為台灣民眾打疫苗的打氣「很難預測」，如果要增加打氣，應該要讓民眾愈方便接種愈好，基於流感疫情還是有可能上升，接種還是有好處的，且接種疫苗後副作用不大，又能預防，呼籲高風險族群應踴躍接種。

這批10萬劑疫苗如果打不完怎麼辦？曾淑慧說，每年流感病毒株不同，疫苗成分也會不同，國內每年都會參考WHO建議接種最新劑型。這次加購疫苗即使效期未過，萬一打不完就會銷毀，不會留用至今年秋冬。