湯圓口味爭霸戰！2025十大人氣排行榜

你是甜湯圓派？還是鹹湯圓派？

再幾天就到元宵節了，不免俗的要來碗熱呼呼的湯圓以及賞花燈，但你知道冬至吃湯圓、元宵節吃的元宵，兩者差在哪嗎？根據好食課營養師楊婷貽指出，元宵與湯圓可以用4個面向來判別。

1.製作方法：搓vs.搖

湯圓：先將糯米粉加水揉成麵糰，再用手向包餃子一樣將餡料包於麵糰中，用手搓揉成形。

元宵：先將餡料沾水後，放於鋪滿糯米粉的竹篩中搖成形。

2.餡料：無餡vs.有餡

湯圓：傳統是無餡的紅白小湯圓，而後也有出現包甜或鹹餡料的湯圓

元宵：必有餡料，並以較硬不易鬆散的甜餡為主

3.外觀：圓形vs.不規則

湯圓：通常形狀較固定，且因為結構較緊密、質感細，下水煮時水會較清澈。元宵：因為餡料偏方塊狀而較不規則，且因為外皮製作是由粉自動於搖的過程中沾黏上去的，所以較鬆散，下水煮時也較易混濁。

4.口感：細緻vs.嚼勁

湯圓：含水量較高，質感細且黏口。

元宵：通常餡料較硬，口感較有嚼勁且Q彈。

不論元宵或是湯圓，都有些備受網友喜愛的口味，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出十大人氣湯圓口味的網路聲量以及各自的熱量，除了芝麻、花生以外，快來看看還有哪些口味上榜！

No.10 奶茶

翻攝FB／義美食品

熱量：1顆奶茶湯圓71大卡，4顆相當1碗飯。

台灣被譽為「奶茶王國」，手搖飲文化席捲全球，而現在這股潮流已經進軍傳統點心界！不少人選擇這款進化版「手搖飲湯圓」，義美幾年前曾打造「黑糖奶茶湯圓」，以特選上好糯米精製而成，無添加焦糖色素，香醇黑糖與濃厚奶茶的經典組合，成為冬至、元宵熱銷商品，現在則推出「奶茶湯圓」，不管搭配紅茶湯、薑湯，甚至單吃，都能滿足奶茶控的味蕾，有網友分享，「八寶粥倒在湯碗裡，加入奶茶湯圓，超級好吃」。

No.9 流沙

熱量：1顆流沙湯圓59大卡，5顆相當1碗飯。

誰說湯圓只能吃甜的，鹹甜混合也有不同滋味！流沙湯圓將台港經典點心的完美融合，湯圓皮糯米遵循古法工藝製成，圓潤而Q彈，金黃濃郁內餡源自港式正宗的流沙包，奶黃奶香滿溢並與鹹蛋黃香氣結合，鹹甜交織，一口咬下呈現出金黃流動的「爆漿」效果，使味蕾充滿層次感，令網友回味無窮，「外皮QQ的很好吃、內餡也很香濃」。

熱量：1顆巧克力湯圓74大卡，4顆相當1碗飯。

近年來，市面上出現許多特別口味的巧克力湯圓，其中桂冠「阿華田包餡小湯圓」最為熱門，這款湯圓以瑞士麥芽經典阿華田巧克力粉為內餡，帶有濃厚的麥芽可可香氣，口感醇厚順滑，搭配熱牛奶或紅豆湯更添風味。網友討論「桂冠包餡小湯圓吃起來不會太膩！小湯圓真好」、「小孩很愛」。另外，也有不少人喜歡義美杏仁可可湯圓，它使用特選可可搭配杏仁醬，吃下一口感受滿滿香醇的可可風味。

No.7 抹茶

熱量：1顆抹茶湯圓62大卡，5顆相當1碗飯。

在微冷的午後，走進和風茶屋，淡淡的抹茶香氣彌漫四周，一碗熱騰騰的抹茶湯圓端上桌，彷彿踏入京都的靜謐庭園。抹茶湯圓可品嚐到3層次，第一口咬下先體驗抹茶餡的微「苦」滋味；咀嚼糯米湯圓皮微甜糯米香，與濃郁抹茶內餡在口中綻放的「甘甜」味；感受紮實Q彈湯圓皮與抹茶內餡帶來的「濃」厚食感。相較2024年《十大湯圓內餡聲量排名》報導，今年抹茶湯圓前進一名，多了約1千筆聲量，其中聲量高點出現在2024年12月21日，外交部長林佳龍發文祝大家冬至平安，配圖有一顆Q版綠色抹茶湯圓，引起不少網友留言回覆，「冬至佳節快樂」。

No.6 布丁

翻攝官網／桂冠

熱量：1顆布丁湯圓62大卡，5顆相當1碗飯。

桂冠湯圓2024年再度與人氣角色布丁狗聯名推出限定商品「焦糖布丁湯圓」，特選日本焦糖醬、法國蒙太古奶油、香草籽醬製作，濃郁綿密的雞蛋布丁風味內餡搭配醇香焦糖塊，外層由100%純糯米外皮包裹，一口咬下，感受布丁的綿密滑順與焦糖甜味的細膩搭配，呈現多層次美味 。除了將可愛的布丁狗印在湯圓外包裝，消費者只需加價 99 元，即可獲得一隻抱著湯圓的布丁狗娃娃，目前在桂冠官網販售的「限量布丁狗娃娃組」，則改為布丁狗抱著布丁造型，讓粉絲不僅能享受美味湯圓，還能收藏可愛周邊。許多網友看到後紛紛留言「超可愛」、「我要買！」

No.5 芋泥

熱量：1顆芋泥湯圓49大卡，6顆相當1碗飯。

你也是芋頭控嗎？近年來芋頭風席捲全台，不論是三明治、蛋糕、泡芙或麻糬，只要有芋頭就能引起轟動，芋泥湯圓睽違5年再度上榜，香濃細緻的芋泥與Q彈湯圓完美結合，口感滑順，甜而不膩，寒流來襲，來一碗熱騰騰的芋泥湯圓搭配薑茶，瞬間驅寒，四肢暖和。YouTuber小冰2024年12月IG發表湯圓熱量表，指出桂冠湯圓系列熱量最低就是紫糯米芋泥湯圓，再來才是鮮肉湯圓，網友回應「芋泥控已買一盒，熱量竟然最低，壓對寶了」、「我也有買芋泥的！今晚可以放心吃了」。

No.4 紅豆

熱量：1顆紅豆湯圓58大卡，5顆相當1碗飯；紅豆湯150大卡（200毫升）。

紅豆湯圓加入紅豆湯是一道經典的傳統甜品，不僅是冬至、元宵等節慶的傳統美食，也是寒冷天氣裡的暖心佳餚，深受台灣人喜愛！紅豆富含膳食纖維與蛋白質，有助於促進腸道健康，而湯圓則提供碳水化合物，能快速補充能量。然而，紅豆湯本身含糖量不低，一小碗就要220大卡，建議適量享用，以免攝取過多糖分與熱量。藝人米可白冬至當天分享收到紅豆湯圓的故事，並祝大家冬至快樂，獲得不少網友留言祝福，「冬至快樂」、「佳節愉快」。

No.3 花生

FB／桂冠

熱量：1顆花生湯圓74大卡，4顆相當1碗飯；花生湯225大卡（200毫升）。

根據2024年《十大湯圓內餡聲量排名》報導，芝麻排第二、花生排第三，1年後經典口味大對決，花生持續輸給芝麻！包裹著香濃細膩的花生餡，市面上還有「花生雙醬湯圓」，內餡混搭柔滑與顆粒2種經典口味花生醬，呈現香濃柔滑中帶有顆粒口感，再搭配花生湯底，一口咬下，口感軟糯、香甜濃郁。但其熱量不可忽視，一碗花生湯圓（含4顆湯圓及花生湯）約350至450大卡，若再搭配煉乳或額外糖分，熱量更高。想享受美味又不過量，適量食用才是關鍵！

No.2 芝麻

熱量：1顆芝麻湯圓78大卡，4顆相當1碗飯。

甜湯圓比拚再度由芝麻湯圓蟬聯冠軍！湯底除了加入酒釀和雞蛋外，還可以嘗試以桂花、龍眼乾、紅棗、枸杞、肉桂提味，也有人會直接將芝麻湯圓加入芝麻糊。芝麻湯圓以糯米製成外皮，內餡則是香濃的黑芝麻與糖混合而成，入口即化，濃郁的芝麻香氣搭配Q彈外皮，是元宵節必吃美食。然而，芝麻湯圓與花生湯圓之間，長年存在著「花生芝麻戰爭」——支持者各有立場，芝麻派喜愛其濃厚堅果香，花生派則推崇顆粒口感與獨特甜鹹風味。這場美食之爭，至今仍難分勝負，你站哪一邊？有網友表示，「花生萬歲」、「都吃」、「我喜歡芝麻湯圓」。

No.1 鹹湯圓

shutterstock

熱量：1顆鮮肉湯圓60大卡，5顆相當1碗飯；1顆無餡小湯圓5大卡，40顆相當1碗飯。

你是甜湯圓派還是甜湯圓派？鹹湯圓泛指客家鹹湯圓跟鮮肉湯圓，是一道經典的台灣傳統料理，特別受到南部地區的喜愛。與甜湯圓不同，鮮肉湯圓內餡通常以豬肉、蝦米、香菇等食材調味，外皮以糯米製成，口感Q彈有嚼勁。而客家鹹湯圓則是使用紅白小湯圓，加入以大骨高湯為基底的湯底，輔以紅蔥頭、韭菜、芹菜、萵苣等青菜提味，部分地區還會加入蛋酥或油蔥酥，增添層次風味。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年2月4日至2025年2月3日，共約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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