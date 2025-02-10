快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

林試所首推6原生樹種綠化都市 四季皆能欣賞

中央社／ 台北10日電

綠化景觀強調栽種原生種植物，歸納多年調查、栽植經驗，林試所今天表示，特別推薦山櫻花、台灣梭羅樹、杜英、台灣海桐、台灣欒樹及鵝掌柴等6樹種，四季皆能觀賞、耐病蟲害。

優質都市規劃須有綠地、行道樹，農業部林業試驗所發布資訊指出，經由林試所研究員楊正釧歸納多調查與育苗栽植經驗，特別推薦6種原生樹木。

林試所所長曾彥學並說，這6種樹木除具有賞葉、花、果及樹型等美觀價值，開花產蜜特性良好，可滿足昆蟲對花朵蜜粉的需求，又易繁殖培育、栽植，且適合生長在都市高溫潮濕環境，也不妨礙市民生活等特性。

順著開花時序，首先是山櫻花，又名緋寒櫻，花期在12月到隔年3月，嚴冬裡開花，其花蜜受昆蟲及鳥類喜愛，除已廣植在平地至中海拔山區，好養易種，並適合生長在都市環境。

其次是台灣梭羅樹，花期在3月到5月，淡淡清香總會吸引蜂蝶吸蜜採粉，是典型的蟲媒花。冬天落葉展現蕭瑟的樹形枝椏，初春吐出紅色新芽，清明時節滿樹翻白花團，秋冬枝頭會掛滿造型奇特的五稜形蒴果。

再者是杜英，花期在5月到8月，樹型優美，樹冠中常點綴些許紅葉，花季時，天一破曉就能吸引昆蟲採蜜，且果實為冬季野生動物糧食，兼具景觀與生態功用。

接著是台灣海桐，花期在6月到9月，是訪花昆蟲種類最多的樹種之一，易繁殖、栽種，且樹型美麗、樹葉茂密油亮深綠、花香濃郁，橘紅色果串也是外型搶眼。

台灣欒樹的花期則在後續的8月到10月，會隨著季節轉變呈現翠綠、鮮黃、粉紫紅、褐等色彩變化，別名「四色木」，美麗、易栽培管理，名列世界著名的綠化樹種。

然後是鵝掌柴，又名鴨腳木、江某，花期在11月到隔年1月，具葉型特殊、樹幹挺直、側枝稍層次感等觀賞性。

林試所副所長吳孟玲告訴中央社記者，林試所已設置「全國樹種資訊中心」平台，依據北、中、南、東4區，以及校園、行道樹、公園、濱海、山區、都會區等不同需求、條件，推薦適合栽種樹種。

林試所 櫻花 行道樹

延伸閱讀

無心插柳！台南山上水道博物館現台版「薰衣草」紫花海

日本氣象發布「2025年最新櫻花預測」！儘早賞櫻行程規劃

壽山首次昆蟲調查 多樣性最高月份在10、11月

10年目標國產材自給率5% 高性能林業機械緩勞動力短缺

相關新聞

地牛翻身！上午10時39分台南楠西規模4地震 最大震度3級

地牛翻身！上午10時39分台南楠西發生規模4地震，最大震度台南及嘉義縣都是3級。

這波寒流很特別 鄭明典解釋了

這波寒流是入冬以來第三波寒流，冷到今天清晨，白天起溫度逐漸回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮昨天在「氣象應用推廣基...

明晚下雨變天 氣象署：本周兩波涼冷空氣水氣一波波

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，這波寒流白天減弱，白天高溫達20度以上，但明晨西半部仍有10度以下低溫機會，今明早晚冷溫...

流感疫苗免疫力不一 黃立民：「看到這點」還是要打

藝人大S(徐熙媛)日前感染流感併發肺炎猝逝，引發民眾搶打流感疫苗，行政院上周緊急同意衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗...

馬桶沖水要蓋？美研究曝「病菌一樣多」 陽明交大教授：做3事避免感染

不少人認為，上完廁所蓋上馬桶蓋可以避免細菌噴出，不過美國一篇研究指出，其實不論蓋或不蓋，馬桶坐墊及周遭環境的病菌量都差不多。

湯圓口味爭霸戰！2025十大人氣排行榜

珍奶、抹茶、芋頭、流沙、阿華田⋯你的最愛內餡進榜了嗎？好食課營養師們幫你算好熱量了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。