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泌尿醫示警「男生別剃陰毛」 曝病患慘痛實例：突然冒幾朵花

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師建議沒必要別刮陰毛，當心長菜花。 示意圖／ingimage
泌尿科醫師建議沒必要別刮陰毛，當心長菜花。 示意圖／ingimage

佈滿全身的毛髮各自具有不同作用，不少人習慣定期處理私密處的毛髮，不過泌尿科醫師提醒，不建議男生將私密處的陰毛剔除，因為常常有人曾經因為剃毛而感染菜花

泌尿科醫師戴定恩高銘鴻在臉書粉專發布影片示警，提醒男性最好不要剃光陰毛。戴定恩醫師指出，男性陰毛在進行性行為時具有一定的緩衝作用，也會增加費洛蒙散發。他建議沒有必要的話男性建議不用特別剃除陰毛，因為很多人剃完後都出現嚴重的毛囊炎。

高銘鴻醫師則補充，菜花是泌尿科常見的病例，而菜花又恰巧常透過傷口冒出，如果之前感染過那邊的病毒，又剛好身體免疫力比較差，菜花就容易出現在傷口處。

高醫師表示不少人的菜花就是從剃完毛的位置長出來的，病患也總是錯愕認為「突然就冒出幾朵花，怎麼會這樣子，我最近也沒有怎麼樣」。他最後並建議，真的有必要，至醫美等專業診所除毛為佳。

泌尿科 私密處 菜花

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