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三價新款流感疫苗10月開打 疾管署：買700萬劑創新高

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藝人大S流感猝逝，國內公費流感疫苗打氣暴增。衛福部疾管署表示，今年10月開打的流感疫苗，會由現行的四價疫苗，改為最新的三價疫苗，整體採購數量將達700萬劑左右，創下歷年新高。本報資料照片
藝人大S流感猝逝，國內公費流感疫苗打氣暴增。衛福部疾管署表示，今年10月開打的流感疫苗，會由現行的四價疫苗，改為最新的三價疫苗，整體採購數量將達700萬劑左右，創下歷年新高。本報資料照片

衛福部每年十月提供公費流感疫苗接種，疾管署表示，今年10月開打的流感疫苗將由現行四價疫苗，改為最新的三價疫苗，因應今年65歲以上人口增加，若加上各縣市代購疫苗，整體數量將達到700萬劑左右，創歷年新高。醫師表示，三價疫苗可讓身體產生的抗體更為有效集中在主要病毒株，有助於預防流感疫情

藝人大S（徐熙媛）日前感染流感併發肺炎猝逝，引發民眾搶打流感疫苗，行政院上周緊急同意疾管署增購10萬劑公費流感疫苗。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，此波採購的10萬劑疫苗仍屬於四價疫苗，將於20日開始接種；今年秋冬改打最新的三價疫苗，正處於作業階段，

今年民眾施打的四價疫苗，可預防Ａ型流感H1N1、H3N2，還有B型流感的山形株、維多利亞株。但新冠疫情爆發後，改變病毒生態，B型山形株幾乎已監測不到。世界衛生組織（WHO）去年建議，四價疫苗應排除B型山形株，改為三價疫苗，讓疫苗防護效果更好。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於今年1月底決議，今年秋冬流感季將依照WHO建議，全數改為最新的三價疫苗，並於10月1日起提供公費接種。曾淑慧說，去年WHO宣布應施打三價疫苗後，全球目前僅美國接種，我國仍在相關程序，決定今年10月開打，速度算是很快。

往年流行的流感B型山形株病毒，為何近年幾乎監測不到？台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，主因是新冠病毒流行時，大家紛紛戴口罩加強防疫，造成B型山形株無法生存，可說是「亂拳打死老師傅」，也是新冠疫情帶來的唯一正面效果。

黃立民說，若B型山形株不再流行，疫苗還打進身體，產生的抗體不僅沒有效用，還會分散戰力，導致針對每一種病毒型的免疫力「打折」，如肺炎鏈球菌疫苗從7價到後來的13價、20價，導致保護力降低。另對製造疫苗的藥廠來說，四價疫苗改為三價疫苗，可降低製造成本，實驗室相關人員也可以降低被B型山形株感染的風險。

不過，黃立民提醒，B型山形株現在不再流行，不代表永遠消失，三價疫苗針對B型流感的維多利亞株，也不能排除維多利亞株會出現突變，民眾面對流感疫情，仍須提高警覺。

曾淑慧說，近日增購10萬劑疫苗經費，採用今年秋冬流感季預算，但因立法院凍結部分疫苗基金，若無法解凍，今年10月疫苗採購量會少10萬劑，盼立法院盡快解凍基金，以利採購作業。

據了解，疾管署預計採購最新的三價流感疫苗，目前各廠商都來得及供貨，預計4月開標，目前5家公費疫苗廠商GSK、賽諾菲、高端、國光、東洋，僅GSK尚未拿到許可證。

這批10萬劑20日起提供高風險對象接種，如果打不完怎麼辦？曾淑慧說，每年流感病毒株不同，疫苗成分也會不同，國內每年都會參考WHO建議接種最新劑型。因此，這次加購的疫苗即使效期未過，萬一打不完就會銷毀，不會留用至今年秋冬。

流感疫苗 流感病毒 疫情

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