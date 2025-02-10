減緩悶熱…涼感衛生棉會引起宮寒？醫解答：1類女性最好別用

生理期到，不少女性會選擇使用「涼感衛生棉」，減緩悶熱的不適感。不過婦產科醫師蕭詠嫻提醒，涼感衛生棉添加了薄荷醇，所以有清涼感，但有些人對此成分會過敏，不適合使用；另外，有些人疑惑涼感衛生棉是否會引起宮寒、經痛或不適，這點則不用擔心。

蕭詠嫻日前在臉書上分享一段衛教影片，表示有些人擔心涼感衛生棉可能會引起宮寒、經痛或不適，但其實涼感衛生棉中添加的「薄荷醇」主要是提供皮膚清涼感，並不會造成女性血管收縮，也不會深入到骨盆腔。

不過她也提醒，雖然大部分女性使用涼感衛生棉不會有問題，但少數人可能會對其成分過敏，建議在使用前先留意，如果出現不適，應該立即停止使用。

另一方面，蕭詠嫻也提到，專為尿液洩漏設計的護墊，對於咳嗽或打噴嚏時容易漏尿的女性，特別是產後或年長者，是不錯的選擇，可以減少或避免由於漏尿和濕氣過多引發的下體感染與不適。

除此之外，國健署在官網指出，有漏尿困擾的女性，也可自我練習「凱格爾運動」，學會收縮肛門、陰道、尿道旁的肌肉。方法是在排尿順暢時，故意中斷尿流2～3秒，再把尿液全解乾淨；或是在洗澡時，將洗淨的手指放入陰道內，如果感覺陰道肌肉夾緊手指，就代表學會收縮部分骨盆底肌肉了，這對於改善漏尿與性生活都有幫助。