明晚下雨變天 氣象署：本周兩波涼冷空氣水氣一波波

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，這波寒流白天減弱，白天高溫達20度以上，但明晨西半部仍有10度以下低溫機會，今明早晚冷溫差大。本周有兩波涼冷空氣及一波波水氣，變化快速。涼冷空氣影響分別是周四周五及周日下周一，周四周五這波偏濕冷，低溫約14度，下周一溫度更低，是否強度達大陸冷氣團等級，會持續觀察，但不會像這波這麼冷。

朱美霖指出，今晨北方高壓逐漸東移，白天冷空氣減弱，本周仍有兩波鋒面影響。今天到明天白天多雲到晴，東半部零星雨，周二晚上起，南部轉雨。周三元宵節到周四，鋒面通過加上南方雲系，周四東北風增強，各地有局部雨，中部、南部及東南部雨勢較大。周五東北季風減弱，但水氣仍多，各地局部雨。周六鋒面接近，北東、中部地區及南部山區有雨，周日東北季風再增強，北東局部雨，影響到周一。