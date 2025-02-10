雨打元宵燈 吳聖宇：明晚變天下雨再降溫

這波寒流冷空氣減弱，白天起溫度回升。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，今明兩天白天逐漸回暖到逾20度，要把握這兩天好天氣，因明晚起降雨逐漸增多各地有雨，元宵節要在雨中度過。

吳聖宇指出，受寒流冷空氣及雲層減少後輻射冷卻作用影響，今清晨新竹以南普遍出現較低溫，最低溫出現在苗栗三灣大河5.2度，其次新竹峨眉5.8度，新竹寶山6.2度，台北站因雲量仍多且風力較大，低溫只降到12.4度。

寒流減弱，加上大部分地方陽光露臉，吳聖宇說，白天溫度明顯上升，北部、東北部及花蓮高溫約17-20度，中部及台東20-22度，南部22-24度。不過今晚到明天(11日)清晨仍要注意輻射冷卻造成低溫，預估中北部、東北部空曠地區有機會接近10度上下，日夜溫差明顯。明天溫度回升更多，中北部、東半部白天高溫預估23-25度，南部24-26度或以上。

吳聖宇指出，周三元宵節(12日)因雲厚且降雨增多，各地溫度下降，白天高溫普遍降到18-22度。周四、五鋒面通過，東北季風南下，冷空氣不強，但天氣陰霾、降雨較多，中部以北到花蓮一帶涼涼冷冷感受比較明顯，白天高溫可能再降到16-18度，南部及台東高溫降到20度上下。

周末期間(15-16日)仍是維持東北季風影響，降雨減少只剩迎風面，中南部有陽光，北部、東北部、東部偏涼，中南部及東南部較溫暖。

降雨方面，吳聖宇說，今天到明天白天天氣較穩定，北部、東半部有較多雲量，但下雨機會低，大致多雲或有陽光露臉。中南部雲量少，全天可見陽光。

但明天晚間起，吳聖宇說，最快明天下午起，隨南方雲層水氣北上，各地雲量增多，台中以南及花東到了後半夜至周三元宵節清晨逐漸有短暫陣雨。周三上午開始南方雲層水氣籠罩全台，各地都將有短暫陣雨，周三晚間到周四白天還有鋒面系統快速通過台灣，各地持續有雨，中南部及東半部局部地區雨量稍多，不會有很劇烈雨勢出現，比較有春雨感覺，周三晚間又是元宵夜，很有「雨打元宵燈」應景味道。

吳聖宇指出，周四晚間鋒面離開後，東北季風南下，水氣減少，但一直到周五，各地雲量較多，迎風面北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區也持續有局部短暫陣雨，中南部平地多雲或陰。

吳聖宇說，周六東北季風減弱，水氣再減少，北部、東北部、東部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。周六晚間到周日(16日)另一道鋒面快速掠過北台灣，後續東北季風又再增強並且持續影響到下周一(17日)，這道鋒面位置比較偏北，水氣也較少，預估只有北部、東半部會受影響，有短暫陣雨，中南部多雲到晴。