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聽損太晚矯正 17歲少女變社恐

聯合報／ 記者唐秀麗／台北即時報導
中山醫學大學語言治療與聽力學系學生，正在為台中一家非營利幼兒園幼童做聽力篩檢。照片／羅敦信提供
中山醫學大學語言治療與聽力學系學生，正在為台中一家非營利幼兒園幼童做聽力篩檢。照片／羅敦信提供

單親媽媽陳小姐女兒「小美」念幼兒園大班時，老師發現她怪怪的，不跟人互動，只會點頭、搖頭，提醒小美媽媽陪同就醫，這才確定聽力異常。因治療矯正時間點較晚，今年小美已17歲，就讀專科二年級，卻有「社恐症」，像悶葫蘆一樣，少與人互動。

家住新北市新莊的陳小姐獨自撫養帶兩個女兒，靠打零工，養家餬口，她說，孩子錯失了新生兒、學齡前等兩次聽力篩檢，「政府不會管我們死活啦」，在小女兒讀幼兒園大班時，老師發現女兒有些自閉，不跟人互動，懷疑聽力異常，就醫證實為單側耳朵嚴重聽損，醫師說「飛機飛過去的聲音，大概只聽到嗡嗡聲響」。

陳小姐說，因單側聽損，無法申請身心障礙手冊、聽損輔具，在老師與醫師建議下，尋求微聽損關懷聯誼會共同創辦人何心婕協助，最後永齡基金會補助聽力調頻輔具，才改變了一生，恢復聽力，逐漸走向人生正常軌道。

為了讓政府正視學齡前聽力篩檢的重要性，多名聽損家長團體們發起「聽力保健連署書」，有位連署者分享個人的人生故事，這名50歲重度聽損林姓男子表示，他先前在職場例行性體檢的時候，用三角音叉測驗的體檢報告聽力顯示正常，聽力損害被歸為不明原因，從小開始聽力慢慢失，他的個性做事非常認真也極愛「學習」這件事，從小課堂上聽不清楚時會問旁同學，每次想要搞清楚但是總是被老師罵，說我上課愛講話所以才沒有聽到老師說的。

他說，其實直到上大學就讀語言系，上語音課程時，每一堂課輪到他發音時都被老師拍桌子大聲罵，由於老師反應如此劇烈，「我才驚覺我的聽力應該是有問題」， 如果從小聽力問題就被發現，老師們也對聽損有基本的認知，在求學過程心裡應該會少了很多陰影，學習的績效應該會更好。 現今科技發達，呼籲請不要讓我們的孩子還處在多年前他所處的老環境裡面，非常的殘酷，「我們的教育需要有溫度、悲憐與尊嚴」。  

小女兒 醫師

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