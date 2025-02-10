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這波寒流很特別 鄭明典解釋了

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
這波寒流影響到今天清晨，白天起才會逐漸回暖。本報資料照片
這波寒流影響到今天清晨，白天起才會逐漸回暖。本報資料照片

這波寒流是入冬以來第三波寒流，冷到今天清晨，白天起溫度逐漸回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮昨天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，台北測站昨天9.2度為入冬以來3波寒流中第2低，不是入冬最低，但不少人覺得這波寒流真的好冷。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，這波寒波是入冬特別的寒流，未創新低溫，但低溫影響持久。他指出，看7日00的500百帕分析圖，沿中高緯度繞一圈，大約可遇見兩個高壓區和兩個低壓區，這是波數2主導的寒潮暴發。

鄭明典表示，通常波數2主導時，冷空氣會偏北，主要影響日、韓，所以台灣發生波數2寒潮的個案並不多，台灣寒潮暴發最常見的是波數3增強的狀況。

鄭明典說，偶爾，類似這一次，波數2振幅異常增強，就會影響台灣，而大氣波動的特性，波數少(波長越長)時間尺度就越長，所以一旦影響到了，影響的時間通常就不會很短。

這波寒流上周五起影響到今天清晨，各地非常寒冷，周日（9日）清晨苗栗(三灣鄉)6.6度，南投(名間鄉)7.5度，桃園(楊梅區)、雲林(古坑鄉)、宜蘭(羅東鎮) 7.7度，台北測站9.2度。今天（10日）因加上輻射冷卻效應，苗栗(三灣鄉)才5.2度，新竹(峨眉鄉)5.8度，創下這次寒流的最低溫。

中央氣象局前局長鄭明典po圖指出，這波寒波是入冬特別的寒流，未創新低溫，但低溫影響持久。擷取自鄭明典臉書
中央氣象局前局長鄭明典po圖指出，這波寒波是入冬特別的寒流，未創新低溫，但低溫影響持久。擷取自鄭明典臉書

低溫 寒流 鄭明典

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