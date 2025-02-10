還是冷！21縣市低溫特報冷到上午 竹苗恐6度以下

中央氣象署上午6時35分針對全台21縣市發布低溫特報，到上午新竹縣、苗栗縣恐6度以下，其他縣市恐10度以下。

氣象署指出，今(10日)晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

橙色燈號(非常寒冷)：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號(寒冷)：基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。