今晨5.2度白天回暖逾20度 吳德榮：元宵節全台下雨

今晨很冷，但寒流要減弱了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨寒流略減弱，但因輻射冷卻加成，創下約5度、此波寒流平地最低溫。截至上午6時23分本島各縣市平地的最低氣溫依序為：苗栗(三灣鄉)5.2度、新竹(峨眉鄉)5.8度、雲林(古坑鄉)7.7度、台中(大甲區)7.8度及新北(石碇區)8.5度。

吳德榮說，今、明兩天寒流減弱逐日回暖，各地晴時多雲，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。明晨苗、竹平地仍有10度左右的輻射氣溫。今日各地區氣溫為：北部9至22度、中部8至23度、南部8至24度及東部9至23度。

吳德榮指出，周三(元宵節)南方水氣北上，降雨範圍由南向北逐漸擴及全台，各地元宵節活動應有備案；雖無冷空氣，白天氣溫因雲多降雨而略降。周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後冷空氣雖不強，北台灣氣溫仍明顯下降、轉涼，應注意。

最新各國模式模擬顯示，吳德榮說，周五東北季風影響，北部、東半部及山區偶有局部短暫雨，北台偏涼。周六東北季風減弱，短暫空檔，氣溫升。下周(16)日另一小股東北季風南下。由於期末天氣系統變化快速，需密切觀察模式的頻繁調整。