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【即時短評】狗吠火車…聽篩無SOP 各單位踢皮球

聯合報／ 聯合報／ 記者唐秀麗
中山醫學大學語言治療與聽力學系學生，正在為台中一家非營利幼兒園幼童做聽力篩檢。照片／羅敦信提供
中山醫學大學語言治療與聽力學系學生，正在為台中一家非營利幼兒園幼童做聽力篩檢。照片／羅敦信提供

衛福部國健署20多年前開始推動免費學齡前聽力篩檢，由各縣市政府執行，但各地執行有落差，部分只用問卷或三角音叉， 甚至無全面篩檢，每年恐漏接逾千名，全台聽損兒的家長們從去年10月向公部門連署陳情，或透過立委質詢，卻有如狗吠火車，各單位互踢皮球，行政院應盡速建立全國統一聽力篩檢標準SOP及相關政策配套措施。

馬偕醫學院聽力暨語言治療學系兼任助理教授、雅文基金會聽能管理部總監馬英娟指出，新生兒聽力損失發生率約千分之3至5，幼兒園或學齡階段兒童聽力篩檢異常率為7%至10%的篩檢異常率，追蹤診斷發現，約1%學童確診聽力損失，說明學齡前聽力篩檢的重要性與迫切性。

國民黨籍立委林倩綺曾質詢衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀等人，要求跨部會協調，正視學齡前聽篩問題；時代力量主席王婉瑜也曾開記者會籲請政府重視，但迄今仍無下文，中央欠缺明確政策及相關經費。

「心中有人民，才是民主國家執政者當應當所為」，民進黨自詡重視民意，一名綠營地方首長曾說：「我們會趴在地上傾聽人民的鼻息」，但請問人民卑微弱小的聲音，政府聽到了嗎？

學齡前聽力篩檢政策不足與對兒童發展影響重大，世衛組織（WHO）強調聽力篩檢應採全國統一標準，政府應盡速統一制定全國性的學齡前聽篩標準，摒棄意識型態，中央與地方攜手合作，確保每位兒童都能在語言發展黃金期內接受應有的專業篩檢，勿讓悲劇一再發生。

衛福部 語言

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