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聽損太晚矯正 17歲少女變社恐

聯合報／ 記者唐秀麗／台北報導

單親媽媽陳小姐女兒「小美」念幼兒園大班時，老師發現她怪怪的，不跟人互動，只會點頭、搖頭，提醒小美媽媽陪同就醫，這才確定聽力異常。因治療矯正時間點較晚，今年小美已十七歲，就讀專科二年級，卻有「社恐症」，像悶葫蘆一樣，少與人互動。

住在新北市新莊的陳小姐獨自撫養帶兩個女兒，靠打零工，養家餬口，過於忙碌，以致孩子錯失了新生兒、學齡前等兩次聽力篩檢。在小女兒讀幼兒園大班時，老師發現女兒有些自閉，不跟人互動，懷疑聽力異常，就醫證實為單側耳朵嚴重聽損，醫師說「飛機飛過去的聲音，大概只聽到嗡嗡聲響」。

因單側聽損，無法申請身心障礙手冊、聽損輔具，在老師與醫師建議下，尋求微聽損關懷聯誼會共同創辦人何心婕協助，最後永齡基金會補助聽力調頻輔具，才改變了一生，恢復聽力，走向人生正常軌道。

為讓政府正視學齡前聽力篩檢的重要性，多名聽損家長團體們發起「聽力保健連署書」，五十歲重度聽損林姓男子表示，小時候似乎就有聽力障礙，課堂上聽不清楚授課內容，問起一旁同學，總被老師責罵，因為上課愛講話，才會如此。

大學就讀語言學系，上語音課程時，上台發音，常遭老師拍桌大罵，林姓男子這才驚覺聽力應有很大問題，就醫檢查，才確定聽損。他表示，如果小時候就知道聽力異常，接受治療、矯正，在求學過程中就可減少許多陰影，學習成績更好，「不要讓孩子還處在五十年前封閉環境，這非常殘酷。」

小女兒 醫師

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