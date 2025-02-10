學齡前聽篩 高雄迄未全面篩檢

相較於由中央主導新生兒聽力篩檢的專業及全面，學齡前聽篩卻是一國多制，雙北及桃園市係由醫療團隊進至幼兒園，以儀器逐一檢測學童聽力。台中市以往則請幼兒家長填寫聽力評估問卷，專業性不足。高雄市迄今尚未全面篩檢，台南雖全面篩檢，卻由公衛護理師執行。

至於其他縣市，金門縣、連江縣在今年前均未實施學齡前聽力篩檢，連江縣表示，中央若將此聽篩檢列入重點政策，將全力配合。金門縣表示，從今年起邀請台灣大學附設醫院北護分院團隊協助篩檢，以純音聽力篩檢儀至各幼兒園進行檢測服務。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，該縣請兒科醫師團隊進入幼兒園進行整合式理學檢查及發展篩檢。

台北市衛生局於二○○六年起委託十六家合約醫療院所醫事人員進入幼兒園或社區提供篩檢服務，滿三歲至未滿四歲幼童需在環境噪音五十五分貝以下場域接受聽力篩檢。

新北市去年七月一日起，配合衛福部提供○至六歲兒童發展篩檢服務方案，含括聽力篩檢檢查等。

桃園市政府表示，學童聽力篩檢由醫事人員使用聽力檢測儀量測至幼兒園進行篩檢，如發現聽力異常個案，協助轉介至醫療院所。

台中市以往先請家長填寫幼童聽力評估量表，檢查當日專業醫師入園，以評估量表做為參考。二○二三年起，醫師直接入園篩檢四歲至五歲幼兒聽力，去年擴大至全市幼兒園。

台南市學齡前聽篩則由受完教育訓練、完成實習的公衛護理師執行，每年約一五○○幼兒未通過聽篩或無法配合完成檢查，由衛生所開立轉介單，接受進一步檢查。

高雄市為唯一未針對學齡前兒童進行全面聽力普篩的直轄市，衛生局解釋，例行性聽篩經費龐大，且九成以上聽損兒為先天性，在新生兒聽力篩檢便可查出異常，因此，在幼托兒園執行大規模聽篩，實質成效和意義不大，將重點置於七歲以下七次公費兒童健康檢查、六次兒童發展篩檢，由醫師診療時把關。