學齡前聽篩不統一 難揪出聽損兒

我國於二○○五年推動免費學齡前（三至四歲）聽力篩檢，委由各縣市執行，但成效不彰，原因在於篩檢方式不一，有些過於寬鬆，如台中以往係以家長填寫問卷來掌握孩子聽力是否異狀，而高雄市甚至無全面篩檢，專家預估，每年逾千名聽損兒被漏接。

多年以來，國內新生兒出生三個月內接受聽力篩檢，如有聽力異常，即可接受早期療育，據國健署統計，二○二三年共十三萬四○八二名新生兒至醫療院所接受聽力篩檢，篩檢率達百分之九十八點九，共發現七八六人聽損。

相較之下，學齡前（三至四歲）聽力篩檢方式卻顯得有些馬虎，聽力師公會全國聯合會理事長葉文英表示，最常見的狀況是公衛護士攜帶（純音聽力）篩檢儀至各幼兒園，逐一幫小朋友做聽力檢測，但採用三角音叉，是無法有效找出微聽損的小朋友。

專業篩檢可及早確診

葉文英表示，衛福部迄今仍未統一學齡前（三至四歲）聽力篩檢標準，而由各縣市自行決定篩檢方法，但是部分縣市執行方法太陽春，例如，台中市政府針對幼兒家長發放問卷，由父母勾選孩子聽力是否異狀。

中國醫藥大學附設醫院副院長陳光超表示，我國新生兒聽力篩檢制度完善，篩檢率名列世界前茅，每年約可發現數百名先天性聽力障礙幼兒。不過，部分孩子可能因罹患中耳炎、中耳積水等耳科疾病而導致後天聽損，但現行學齡前聽力篩檢破洞不少，以致未能及時發現異常。

陳光超指出，學齡前聽力篩檢如果過於簡單，勢必無法及早確診、使用聽覺輔具，以致影響課業、人際關係、人格發展，嚴重影響智力、社交能力。相較之下，如能確實接受專業聽力篩檢，可以找出暫時性、遲發性或漸進性等後天聽損兒。

政策只做一半難追蹤

葉文英分析國健署年報資料，「二○一四至二○一九年實施學齡前兒童聽力篩檢」篩檢率為七至八成，複檢率百分之九十五，但各縣市執行狀況與品質存在不小落差，即使發現聽損，其後續追蹤也無從得知，「這政策只做了一半。」

以二○二一年為例，新生兒為十五萬三八二○人，粗估七七○人為聽力損失，若再加上後天因素，近八五○名小朋友於學齡前聽力篩檢被確診為重度、極重度聽損。但因各縣市學齡前聽力篩檢方法不一，葉文英預估，約有上千名「微聽損」孩子被漏接，恐導致學習困難，影響未來人格發展。

民團籲統一篩檢方法

「孩子的資源補助不應該有因地而異的不同」葉文英呼籲，應盡速統一各縣市學齡前聽力篩檢方法，作業流程力求單純，才能提高篩檢覆蓋率，並讓眾多「微聽損」幼兒盡早接受治療及矯正。